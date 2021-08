Zion veut libérer les médias sociaux des grandes technologies via le réseau Lightning ⋆ Crypto nouveaux médias

Visitez l’article original*

http://bitcoinmagazine.com/.image/c_limit,cs_srgb,h_1200,q_auto:good,w_1200/MTgyODkzMTc2NzQ5NjMwODE2/img_6068.png

Le réseau social Zion intègre les utilisateurs au réseau Lightning pour les libérer de la censure des grandes technologies, des restrictions de revenus et de la collecte de données.

Annoncé plus tôt dans la journée, le réseau social basé sur Bitcoin Zion a été lancé avec pour mission d’éliminer la dépendance vis-à-vis des grandes entreprises technologiques pour la création et le partage de contenu, offrant une alternative qui ne collecte pas les données des utilisateurs, ne censure pas le discours ou ne retient pas une partie des paiements destinés aux créateurs de contenu.

“Avec Zion, les entreprises technologiques sont complètement éliminées et les utilisateurs interagissent dans un utilitaire privé sécurisé, résistant à la censure qui facilite le flux libre et ouvert de contenu et de paiements entre les utilisateurs et leur public”, selon un communiqué de presse de la plate-forme. “Il n’y a aucun moyen de manipuler la façon dont les utilisateurs perçoivent le réseau et absolument aucune donnée n’est collectée, jamais.”

Réseaux sociaux construits sur le réseau Lightning

Selon son site Web, Zion propose une application mobile sur laquelle les utilisateurs peuvent publier du contenu comme des vidéos et des mèmes, ajouter des commentaires, rejoindre des communautés, envoyer des messages cryptés et accéder à un portefeuille bitcoin non dépositaire. Pour tirer parti de la plate-forme, les utilisateurs doivent maintenir leurs propres nœuds pour le Lightning Network, la plate-forme de deuxième couche de Bitcoin qui permet des micropaiements quasi instantanés en établissant des canaux entre les utilisateurs et en ne réglant les soldes de ces canaux sur la blockchain principale qu’une fois qu’ils sont fermés.

Zion utilise LND, une implémentation de réseau Lightning open source créée par le développeur de logiciels Lightning Labs. Les utilisateurs de Zion ont la possibilité de configurer leurs propres nœuds ou de les louer à partir de la plate-forme sociale parvenue elle-même.

« Nous avons deux façons pour les gens d’accéder au réseau : louer un nœud ou configurer votre propre nœud LND avec notre logiciel de relais », a expliqué le créateur de Zion, Justin Rezvani, à Bitcoin Magazine. «Ces nœuds incluent également un canal préconfiguré qui vous permet d’utiliser LND immédiatement et d’utiliser l’application de manière aussi transparente que n’importe quelle application de réseau social normale. Nos nœuds, qui ne sont pas dépositaires, vous permettent également d’être sans tracas, car nous prenons en charge les maux de tête de la gestion des nœuds. Nous nous occupons de choses comme les sauvegardes, la mise en réseau et les mises à niveau de version pour vous.

Zion gère actuellement plus de 1 000 nœuds Lightning Network sur son réseau et prévoit de doubler sa capacité chaque mois. Il prévoit d’utiliser 1 million de dollars d’investissement de démarrage pour embaucher des ingénieurs et des développeurs Lightning Network supplémentaires.

En fin de compte, héberger ces nœuds et faciliter les paiements du réseau Lightning entre les utilisateurs est la façon dont l’équipe de Zion espère collecter des revenus en l’absence de publicités, de collecte de données et des autres sources de revenus utilisées par les géants de la technologie de la Silicon Valley.

« Nous avons deux modèles de revenus : les nœuds hébergés et les frais de routage réseau », a déclaré Rezvani. “Une chose à clarifier cependant est que chaque utilisateur a le contrôle total de ses fonds, car ce sont eux qui gèrent les clés privées. Ils gèrent leurs propres nœuds et ont la garde complète de leur bitcoin. Celui qui contrôle vos clés privées contrôle les nœuds.

Libérer les créateurs de contenu professionnels via Bitcoin

La possibilité pour les utilisateurs de récompenser les créateurs de contenu directement avec du bitcoin via le réseau Lightning est un principe fondateur pour l’équipe Zion et une fonctionnalité qui, selon elle, résoudra un problème fondamental avec les plateformes sociales d’aujourd’hui.

“Il y a un certain nombre de problèmes avec les transactions de valeur que moi-même et d’autres créateurs rencontrons avec l’ancien paradigme des médias sociaux”, a déclaré JP Sears, créateur fondateur de Zion, à Bitcoin Magazine. La page YouTube « AwakenWithJP » de Sears compte près de deux millions d’abonnés et ses vidéos font régulièrement la satire des progressistes et des défenseurs du bien-être sérieux. Une vidéo récente de lui, intitulée «Un crime de haine fédéral pour critiquer Fauci? BREAKING NEWS ! », a reçu plus de 345 000 vues au moment de la rédaction de cet article.

“Les fans veulent soutenir le travail d’un créateur, mais les grandes plateformes technologiques veulent toujours une grosse part des revenus qui sont finalement gagnés”, a ajouté Sears. « Un autre problème est que la plupart des plateformes de médias sociaux existantes sont conçues pour extraire de la valeur aux téléspectateurs et aux fans grâce à la collecte de données personnelles, à des algorithmes de manipulation et à la vente de l’attention du public aux annonceurs. En tant que créateur, cela ne fait pas du bien de savoir que la méthode des grandes technologies pour leur permettre de me soutenir nécessite que leur vie privée et leur psychologie soient violées.

Sears a déclaré que son propre parcours pour adopter Bitcoin impliquait la croyance initiale bien trop commune qu’il s’agissait d’un “système pyramidal géant”. Mais après que l’auteur et coach de vie Tony Robbins (qui est un investisseur dans Zion) lui ait envoyé la vidéo d’une interview qu’il a faite avec Michael Saylor, PDG de MicroStrategy, la vision de Sears sur Bitcoin a changé.

“J’ai rapidement commencé à voir le bitcoin non seulement comme un investissement, mais comme un moyen puissant de stocker de la valeur”, a rappelé Sears. « Ensuite, alors que je commençais à mieux comprendre la technologie Bitcoin et le Lightning Network, j’ai réalisé que Bitcoin peut responsabiliser les gens de manière encore plus importante que financièrement. Cela peut être le facilitateur de la liberté et de la souveraineté pour eux.

Les gens pensent souvent à l’aptitude de Bitcoin à faciliter la liberté strictement comme une alternative aux services financiers hérités restrictifs. Mais en tant que rail de paiement souverain, Bitcoin peut également favoriser la liberté d’expression, la création de contenu et l’échange d’idées sur une plate-forme comme Zion.

“En tant que créateur de contenu et comédien, j’ai envie de jeter le gros filtre technologique que toutes mes créations doivent actuellement traverser”, a déclaré Sears. « Mon contenu est souvent fortement censuré juste pour pouvoir atteindre mes fans. Mais avec Zion, je suis très enthousiaste à l’idée d’avoir une liberté créative totale pour donner à mes fans mon vrai travail, mon meilleur travail, sans crainte de censure. Pouvoir me connecter directement avec mes fans dans notre communauté de Zion pour échanger des idées et des informations dans une atmosphère de liberté, c’est ce que je voulais.

Mais alors que de nombreux créateurs cherchent sans aucun doute à interagir directement avec leurs fans et à exclure les géants de la technologie de leurs sources de revenus, Bitcoin et le Lightning Network présentent toujours des obstacles techniques et philosophiques pour beaucoup. Sears pense que Zion franchit ces obstacles, tout en maintenant les offres uniques de la technologie.

“L’une des raisons pour lesquelles j’ai été si résistant au bitcoin pendant si longtemps est parce que je ne savais pas comment l’acheter et chaque fois que je demandais aux gens, le jargon technique qui n’a pas atterri dans mon cadre de référence est devenu un obstacle à entrée », a déclaré Sears. « Heureusement avec Sion, ce n’est pas le cas. Il est conçu par des ingénieurs pour le commun des mortels avec une interface facile à utiliser. Bien que Zion soit un outil fantastique dont les passionnés de Bitcoin sont déjà tombés amoureux, vous n’avez pas besoin d’être un passionné de Bitcoin pour l’utiliser.