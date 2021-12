Zion Williamson : acteur franchisé ou problème pour le projet ?

Sion williamson C’est un grand joueur, cela ne devrait faire aucun doute, mais c’est aussi un énorme dilemme pour sa franchise. Les Pélicans de la Nouvelle-Orléans ils doivent vivre avec les problèmes physiques de leur jeune star. S’il est vrai que le potentiel de Williamson est énorme, les inconnues qu’il laisse avec ses blessures ne sont pas faciles pour son équipe.

Et c’est qu’un joueur de ses caractéristiques n’est pas habituel de voir. Et gardez à l’esprit que la loi de la gravité ne changera pas pour lui et qu’il devra faire des ajustements à son ballon de basket afin qu’il n’ait pas à se rendre à l’infirmerie tous les deux mois. La dernière chose pour Zion a été de réparer une fracture du cinquième métatarse du pied droit et après plus de 30 matchs cette saison, il est toujours hors de jeu.

Les Pélicans prévoient de faire rejouer Zion Williamson cette saison pic.twitter.com/xko77DVGwq – nbaARG —- (@ nbaARG5) 23 décembre 2021

Les clés

C’est sa troisième saison dans la ligue, mais Williamson est toujours dans la barre des 85 matchs. Les chiffres qu’il fait sont très bons, avec 25,7 points, 7 rebonds et 3,2 passes décisives, mais son irrégularité ne fait pas de lui une garantie d’avenir pour les Pélicans. Bien que le plan qu’ils ont à la Nouvelle-Orléans est que je joue sur ce même parcours. Shams Charania de l’Athletic a partagé la dernière mise à jour sur Williamson. Malgré les mauvaises nouvelles qu’ils ont reçues concernant sa cure de désintoxication, Charania a déclaré que les Pélicans espéraient toujours récupérer Williamson.