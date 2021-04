Zion Williamson aime vraiment New York

L’affinité de Zion Williamson pour New York n’est pas vraiment quelque chose de nouveau. Williamson aurait encouragé les Knicks de New York à gagner à la loterie alors qu’il participait au repêchage de la NBA 2019 pour voir les Pélicans de la Nouvelle-Orléans faire un saut choquant pour obtenir le premier choix au classement général. Alors que les Pélicans affrontaient les Knicks dimanche, Williamson a de nouveau mentionné à quel point il adorait jouer à New York, l’appelant son endroit préféré pour jouer en dehors de la Nouvelle-Orléans.

Williamson connaît une deuxième saison en NBA, et il a poursuivi sa formidable année en terminant avec 34 points, neuf rebonds et cinq passes décisives alors que les Pélicans sont tombés face aux Knicks en prolongation. Interrogé sur ce que c’était de jouer à New York après le match, Williamson a mis un grand sourire sur son visage et a appelé la ville la «Mecque du basket-ball».

Voici la citation complète de Williamson:

Je suis content que vous ayez posé cette question en fait. New York est la Mecque du basketball. J’adore jouer ici. J’ai joué ici à l’université, et c’est la première fois que je joue ici chez les pros. Cette atmosphère, qu’ils vous encouragent, qu’ils huent pour vous, c’est incroyable. Honnêtement, je pense évidemment qu’en dehors de la Nouvelle-Orléans, je pense que c’est peut-être mon endroit préféré pour jouer, en dehors de la Nouvelle-Orléans. Je ne peux pas te mentir.

Alors que les fans des Knicks étaient navrés de voir l’équipe décrocher le choix n ° 3 de la loterie 2019, Williamson aurait pu être tout aussi déçu. Selon le journaliste Marc Spears, il “ souhaitait ” que les Knicks décrochent le premier choix afin de pouvoir commencer sa carrière à New York.

Zion Williamson a été RAPIDEMENT emmené hors de la salle après que les Pélicans aient été annoncés le gagnant du tirage au sort. Selon la source, l’ancienne star de Duke souhaitait se rendre à New York, mais se rend maintenant à la Nouvelle-Orléans. – Marc J.Spears (@MarcJSpears) 15 mai 2019

Williamson a joué au Madison Square Garden une fois à l’université lorsque son Duke Blue Devils a renversé Texas Tech lors d’un match sans conférence en décembre. Après ce match, Williamson a déclaré qu’il adorerait jouer pour les Knicks, mais a noté qu’il ne se souciait pas vraiment de l’endroit où il se serait retrouvé en NBA.

«S’ils me repêchent, j’aimerais jouer pour les Knicks», a déclaré Williamson. «Je me fiche de savoir où je vais. Juste l’expérience d’être dans la NBA, celui qui me veut et celui qui voit le plus en moi, c’est là que je veux être. “Ce serait probablement incroyable – c’est le jardin”, a déclaré Williamson lorsqu’on lui a demandé de jouer au MSG à plein temps. «Beaucoup de grands sont venus ici. Mon grand favori à venir ici était Bernard King. Mon beau-père a beaucoup parlé de lui, comment il vient de mettre le ballon dans le panier. … Je devais aller regarder ses moments forts. … Il était incroyable comment il l’a fait.

Williamson a encore deux ans sur son contrat de recrue avec les Pélicans. Il aurait alors deux options: signer une prolongation maximale avec la Nouvelle-Orléans pour un maximum de cinq ans, ou jouer sur l’offre de qualification pour devenir un agent libre sans restriction après sa cinquième saison professionnelle. Presque personne ne refuse une prolongation maximale après leur contrat de recrue, car c’est la première fois que les joueurs peuvent obtenir un méga-accord en NBA, et cela enlève tout risque de blessure avant de gagner. Williamson a lutté contre des problèmes de blessures tout au long de sa courte carrière, mais a disputé 51 des 57 matchs des Pélicans cette année.

Il est bien trop tôt pour commencer à s’interroger sur l’avenir de Williamson à la Nouvelle-Orléans, mais que le disque montre qu’il n’a pas hésité à parler de combien il aime jouer à New York.