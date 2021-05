Zion Williamson décide dans le duel Hernangómez

Dans un duel presque sans conséquence, les Pélicans ont prévalu au Minnesota avec peu de brillance et de nombreux points. Et nous disons presque parce que l’équipe de Stan Van Gundy a encore des options mathématiques pour les éliminatoires. Ils l’ont, oui, très compliqué: ce sont trois victoires de la dixième place qu’occupent les Spurs en ce moment, le dernier qui donne accès au play-in. Et ils n’ont que huit matchs à disputer, une marge trop petite pour une très grande distance. Trois de ces affrontements sont également avec les Warriors, rivaux directs dans ce combat. Deux d’entre eux ne seront que les suivants, qui décideront sûrement d’une saison que les Pélicans ont pratiquement été oublier. Sans direction ni direction, l’arrivée de Van Gundy n’a pas eu l’effet escompté et le manque de compréhension de l’effectif il reste une évidence en décubitus dorsal malgré l’amélioration de Zion Williamson, déjà une star à part entière. Et la franchise se tourne déjà vers l’avenir le plus proche et réfléchit aux mouvements qu’elle doit entreprendre pour améliorer la situation et se qualifier pour les éliminatoires, ce pour quoi elle a du talent mais pas de structure ou d’organisation.

En ce qui concerne le match contre les Wolves, Zion était encore une fois le meilleur: la star a terminé avec 37 points, 9 rebonds et 8 passes décisives, une performance incroyablement concrète pour un affrontement décidé en prolongation. Ses 7 derniers buts sont survenus dans le temps supplémentaire qu’il a opté pour le côté visiteur presque par obligation, quelque chose qui leur donne une vie supplémentaire et leur permet de continuer dans le combat, un combat dans lequel ils ne sont plus, par exemple, les rois désastreux. Zion a eu une série de tirs spectaculaire: 14 sur 17, avec 9 sur 15 en lancers francs et 7 défaites qui n’ont pas obscurci son +14 sur le court. Et il était le meilleur d’une équipe qui avait un peu de tout et beaucoup de Lonzo Ball, qui est allé à 33 points, 11 rebonds et 8 passes décisives. Jusqu’à six joueurs de l’équipe de la Nouvelle-Orléans ont réalisé des chiffres à deux chiffres, mais Brandon Ingram, dilué dans cette dernière ligne droite du parcours, n’a toujours pas frappé la clé et est resté à 14 points, largement éclipsé par Zion (l’action conjointe des deux a toujours été très intermittente) et avec une très mauvaise série de plans: 4 sur 17, dont 2 sur 7 en triplets.

Les Timberwolves, quant à eux, sont à un autre moment de la saison. C’est un cours relativement doux, sans rien à perdre ni à gagner, et avec une amélioration notable par rapport à la partie initiale (et médiane) du parcours, qui les a laissés sans aucune chance de playoffs pendant une autre année. Karl-Anthony Towns a marqué 28 points et pris 14 rebondstandis que D’Angelo Russell est allé à 17, avec 11 passes décisives. Les Wolves venaient de remporter cinq victoires consécutives et la seule chose pour laquelle ils optent est d’être à la 13e place, mais les saules qu’ils plantent avec Chris Finch (l’entraîneur qui a remplacé le licencié Ryan Saunders) peuvent servir pour un avenir plus immédiat, lorsque les problèmes dérivés du coronavirus sont réduits, les blessures ne se cachent pas (les villes cette année ont été la clé) et l’illusion se rétablira de manière définitive. La franchise de Minneapolis n’a disputé les séries éliminatoires qu’une seule fois depuis qu’elle a disputé la finale de la Conférence de l’Ouest en 2004, le plafond maximum. Une époque où la star était Kevin Garnett. Des temps lointains …

Le match a eu une nouvelle valeur ajoutée pour le spectateur espagnol: les Hernangómez se sont affrontés, un par équipe. Et ils ont eu une belle performance: Willy a commencé et a contribué un double-double de 12 points et 12 rebonds, tandis que Juancho, en tant que remplaçant, a marqué 14 buts, bien qu’avec une série de tirs hésitants (5 sur 13). Ricky Rubio a également joué, qui est allé à 11 points, 3 rebonds, 7 passes décisives et 6 interceptions, contribuant des deux côtés du terrain. Bref, un peu de tout dans un jeu sans trop d’importance qui laisse les loups tels qu’ils étaient et allonge la saison des pélicans, qui sont encore en vie dans un combat qu’ils perdront sûrement et auront une chance qui sera sûrement réduite à rien. Les deux prochains matchs avec les Warriors, la clé pour eux. Et avec Stephen Curry tel qu’il est … eh bien. Nous verrons.