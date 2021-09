Zion Williamson et les pélicans : très grave danger de divorce

David Griffin dirige les New Orleans Pelicans depuis deux ans et demi. En tant que vice-président des opérations, il est venu à planifier une nouvelle ère pour le basketball professionnel en Louisiane, où la signature d’un cadre qui avait été l’architecte du champion des Cavaliers en 2016 (l’équipe qui a battu les Warriors 3-1 avec LeBron James et Kyrie Irving) et qui aurait été tenté par les Lakers, où était LeBron et où Anthony Davis allait se retrouver, à l’époque en pleine guerre publique pour forcer sa (laide) sortie des Pélicans.

Griffin, à une époque où sa réputation était à son comble, a réussi le départ de Davis, l’arrivée d’un sac de choix et de jeunes talents (Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart) et la fortune de recevoir le n°1 au repêchage 2019, l’année du joueur le plus convoité depuis LeBron James en 2003: l’année de Sion Williamson. Deux ans et demi plus tard, Anthony Davis a été champion avec les Lakers, lLes Pélicans ont disputé deux saisons au cours desquelles ils ont terminé 13e et 11e dans l’Ouest, sans même atteindre le purgatoire play-in, et ils partent avec Willie Green pour son troisième entraîneur après le départ d’Alvin Gentry et l’arrivée express et la chute de Stan Van Gundy. Oh, bien sûr, et ils naviguent parmi les rumeurs inquiétantes sur Zion Williamson, un joueur appelé à être générationnel et qui dans NOLA ramène, dès que les eaux baissent, les souvenirs de deux autres qui l’ont forcé à quitter la ville : Chris Paul et le Davis détesté.

Les choses ne vont pas bien, bien sûr, aux portes de l’an III de Sion et à l’avant-première de l’ère Willie Green : un article sur NOLA.com signé par Christian Clark a ciblé une organisation qui semble être identifiée comme dysfonctionnelle, marre de Griffin et en grave danger de perdre Zion, qui de son côté ne s’en sort pas bien non plus car l’article a été accompagné de toutes sortes de rumeurs sur sa vie et son engagement dans son équipe.

Soi-disant, Zion n’a aucune relation avec Griffin, à qui elle n’a pas parlé depuis longtemps. ET il est en colère contre les Pélicans depuis son arrivée en tant que recrue, lorsque la franchise a traité sa blessure au genou avec une prudence absolue. Il a peu joué en tant que rookie et quand il l’a fait, il a dû être sur la piste dans des sections très courtes et géré par l’équipe médicale, ce qui l’a beaucoup frustré. En lui-même, il était un joueur ultra-médiatique lorsqu’il a quitté Duke dans l’espoir de se rendre sur un marché plus opulent et tape-à-l’œil : les Knicks ont choisi RJ Barrett au n°3. La bulle de Floride s’est complètement déformée, et maintenant on sait que a subi une blessure musculaire qui a influencé le désastre de son équipe au redémarrage et a été couvert par sa famille, la même dont on a déjà dit qu’elle voulait que Sion quitte les Pélicans le plus tôt possible. Maintenant, il n’a pas été avec l’équipe dans les entraînements volontaires avant la pré-saison et on dit qu’il n’écoute pas les approches de Brandon Ingram, que dans la Ligue d’été de Las Vegas, il n’a pas approché ses coéquipiers et que fondamentalement vit à Durham, près de son campus Duke Blue Devils, où il est un habitué des boîtes de nuit qu’il fréquentait déjà en tant que superstar universitaire.

Dans l’environnement de Zion, ils préfèrent un marché plus médiatique et la présence de Griffin n’aide pas, dont l’article de NOLA.com raconte même qu’il est resté avec Zion pour jouer du piano dans ses tentatives de forger une relation qui ne s’est jamais rapprochée. Au sein des Pélicans, l’exécutif est également noté par beaucoup pour son incapacité à prendre le blâme et un talent qui est considéré comme vain. Son travail est également remis en question. Les Pélicans ont perdu Davis et Jrue Holiday et n’ont pas encore forgé une équipe compacte et ambitieuse avec tout ce qu’ils ont reçu en retour. Ils ne savaient pas comment obtenir le maximum en échange de Lonzo alors qu’ils se doutaient déjà qu’ils ne prolongeraient pas son contrat, et ils ont attendu l’été pour enfin accepter une signature et un échange de minimums. Et ils ont vu passer et repartir des vétérans (Reddick, Favors, Bledsoe, Adams…)

Pour l’instant ils n’y sont pas parvenus, et ont ainsi brûlé deux saisons d’un Zion Williamson qu’après ce nouveau parcours pourrait signer sa prolongation maximale de contrat de recrue, plus de 181 millions pour cinq années supplémentaires. Depuis que cette option max / super max existe, aucun joueur sous contrat recrue qui a été proposé ne l’a refusée. C’est un choix logique pour sécuriser ce total d’argent monstre après avoir atteint la NBA au premier tour de l’échelle des recrues. Mais certains pensent que Sion est tellement fatigué des pélicans qu’il pourrait être le premier à braver cette route et à chercher une sortie plus tôt, confiant dans ses possibilités sportives… et dans le marché. Sans débuter en NBA, il a signé un contrat de 75 millions de dollars avec Jordan Brand que certains voient comme une sorte d’assurance qui lui permettra de prendre des risques quant à son avenir sportif.

S’il ne signe pas la prolongation à l’été 2022 pour garantir cinq années supplémentaires au parcours 2022-23 que les Pélicans ont déjà effectué, il pourrait être un agent libre restreint en 2023 (avec une offre qualificative de 17,5 millions pour le 2023 -24 saison) … ou agent libre sans aucune restriction en 2024, un an avant l’entrée en vigueur d’un nouveau contrat de télévision en 2025, à partir duquel une nouvelle injection de millions devrait déclencher le nombre total de contrats signés par la suite. Un autre problème qui peut donner à Zion un chemin qui semble presque illogique quand on y pense en termes d’argent garanti. Et une option qui fait trembler certains pélicans qui sont dans une situation très compliquée, après un été difficile où ses grandes cibles de marché (Kyle Lowry, le principal) n’ont même pas failli s’y intéresser et d’où ils partent sans, apparemment, une grande impulsion sportive et entourés de rumeurs qui pointent vers un environnement toxique marqué par la relation nulle entre un architecte pointé du doigt par presque tout le monde et une jeune superstar et, pour l’instant, peu compromis. Mauvaise chose.