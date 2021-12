Zion Williamson fait un nouveau pas en arrière dans sa convalescence après sa blessure au pied

13/12/2021 à 17:18 CET

Joël Xaubet

Sion willimson Il est venu en NBA en tant que joueur destiné à marquer une époque. La puissance en avant a atteint environ Pélicans de la Nouvelle-Orléans besoin d’une pièce de rechange pour la sortie de Anthony Davis, qui ont vu en Sion l’opportunité de reconstruire leur projet sur un acteur générationnel. Des doutes sur sa santé l’ont toujours accompagné, le joueur a un physique jamais vu et on doutait que ses articulations soient capables de résister à des impacts aussi violents. Maintenant, à sa troisième saison, il semble que les doutes étaient justifiés, car compte tenu de sa blessure au ménisque dès son arrivée en championnat et de sa blessure au pied actuelle, Il a déjà raté 87 matchs, pour les 85 qu’il a disputés.

Le joueur né en Caroline du Nord, il vit une vraie épreuve avec son pied, Au cours de la pré-saison, il a décidé de subir une opération afin de résoudre les problèmes de manière permanente, mais au lieu de cela, tout a empiré. Les prévisions indiquaient Il devrait déjà jouer des matchs, ou du moins il devrait en être très proche.

Le 2 décembre, tout a commencé à mal tourner. Les Pélicans ont annoncé que le joueur, déjà libéré pour participer à des activités de basket-ball, Il a de nouveau ressenti une douleur au pied et ils ont décidé de l’éloigner afin qu’il se remette complètement de la maladie.

Nouveau recul pour le retour de Sion

Maintenant, quelques jours plus tard, les pires prévisions se sont réalisées. Ceux de la Nouvelle-Orléans ont rapporté que il y a eu une involution dans la récupération de ce cinquième métatarsien du pied et en conséquence, le volume et l’intensité des entraînements seront réduits et il n’y a pas de date exacte pour le retour de Sion.

Quand il a joué, Zion a toujours brillé

Zion Williamson a déjà clairement indiqué la saison dernière que C’est un joueur différentiel, capable d’être le chef visible d’une franchise et même de la NBA, avec des moyennes spectaculaires de 27 points par match avec plus de 60% de précision, l’attaquant est l’un des joueurs les plus efficaces de la NBA.

Mais pour transformer toutes ces attentes en réalité, non seulement doué de talent, de ce qui est plus que suffisant, mais passe aussi par le maintien d’une bonne condition physique et cela dépend, dans une large mesure, de une perte de poids notable.