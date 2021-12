Zion Williamson, KO indéfini – AS.com

Le film NBA de Zion Williamson a une teinte de fin cauchemardesque. Le joueur n’a pas encore fait ses débuts cette saison en raison d’une opération au pied qu’il a subie cet été et, bien que son retour devant les tribunaux aurait déjà dû avoir lieu selon les premières estimations, après la déclaration que les New Orleans Pelicans ont publiée aujourd’hui ce possibilité qu’il semble encore plus éloigné. Sa franchise a annoncé que Zion « sentait mal au pied » et que les entraînements qu’il faisait « allaient baisser en intensité », selon l’état actuel du joueur.

Mais selon les informations du journaliste Shams Charania, pour le moment, l’intention de la franchise est que Zion ne fasse aucune sorte d’activité « pour l’instant ». Charania lui-même a déjà signalé la deuxième journée que l’attaquant de puissance avait subi un léger retard dans sa récupération, bien qu’à ce moment-là, les Pélicans se soient déclarés « optimistes ». La vérité est qu’il était prévu qu’il puisse s’entraîner à pleine capacité à partir du 26 novembre, ce qui ne s’est pas produit.

La nouvelle d’une rechute en plein rétablissement intervient au milieu du débat sur la condition physique de Zion et, plus précisément, son poids actuel. Les images qui ont été vues de lui ces derniers jours montrent un joueur bien au-dessus de son poids. On a dit qu’il dépassait les 150 kilos lorsqu’il a rejoint la NBA avec près de 130 kilos. Et même alors, il n’était pas vraiment mince. L’excès de poids fait souffrir les articulations plus que nécessaire, en particulier les genoux. Mais cela ne vous aide pas non plus à vous remettre d’une chirurgie du pied.

Son absence est notée par l’équipe de Louisiane, qui a le pire bilan de la Conférence Ouest et le troisième pire de toute la ligue. Nous parlons d’un joueur qui l’an dernier a marqué en moyenne 27 points avec 61,1% de tirs sur le terrain, 7,2 rebonds et 3,2 passes décisives. Un animal dans la zone qui est très difficile à arrêter. Un numéro 1 au repêchage et pas n’importe lequel. Peut-être le plus attendu depuis LeBron James et qui a suscité une vague d’enthousiasme à la Nouvelle-Orléans lorsqu’il a été confirmé qu’ils seraient ceux qui choisiraient à la première place du repêchage 2018. Mais cette vague est passée depuis longtemps et maintenant le futur ne semble pas bon pour eux, les intérêts des pélicans.