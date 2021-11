Zion Williamson, les pélicans et l’incertitude sans fin

Avant de débuter la saison régulière 2021/22 du NBA la nouvelle a été publiée que Sion Williamson il allait manquer les deux premières semaines de compétition. En cause, une blessure au cinquième métatarsien de son pied droit subie en août.

Pélicans de la Nouvelle-Orléans, une franchise dont Williamson est un joueur, remarque beaucoup son absence au début de ladite saison régulière. Actuellement, l’équipe de Louisiane est la dernière de la Conférence Ouest avec une fiche négative de 1-9, qui est également la pire des 30 franchises de toute la NBA.

La situation, loin de s’améliorer pour les Pélicans, ne semble que s’aggraver. Les dernières informations publiées par Ben Rohrbach de Yahoo! Sports, évoque une énorme incertitude autour de la figure de Zion Williamson et de sa blessure. Les prévisions les plus optimistes pointent désormais vers Thanksgiving au plus tôt. C’est-à-dire le 25 novembre.

Pour une équipe qui ne semble pas capable de disputer la NBA sans sa star, ce fait est dévastateur. Pas seulement pour avoir gâché une autre saison. Williamson est comparé par de nombreuses voix de la NBA aux plus gros flops de l’histoire du repêchage de la NBA, et l’avenir à court et moyen terme des pélicans de la Nouvelle-Orléans dépend en grande partie des performances de Zion.

Brandon Ingram comme dernier espoir

La chose la plus positive à tirer de l’ouverture de la saison des Pélicans est la performance de Brandon Ingram. Bien qu’il ait raté quatre matchs en raison d’une blessure, le joueur affiche en moyenne ses meilleurs chiffres depuis qu’il a rejoint la NBA : 25,0 points, 7,3 rebonds et 4,8 passes décisives par match.

Brandon Ingram s'étire pour le cerceau et le mal