Zion Williamson pèse 330 livres en ce moment ?

Au cours des jours suivants, les fans deviendraient fous en essayant de deviner son poids actuel, mais Tim MacMahon d’ESPN semble avoir trouvé la réponse. Selon ses sources, Zion pèse actuellement 330 livres, ce qui le place parmi les joueurs les plus lourds de l’histoire de la NBA. « Le chiffre que j’ai entendu de plusieurs endroits à propos de Sion est supérieur de 70 livres à 260. Faites le calcul. »

Source : Nico Martinez @ Fade Away World

Quel est le buzz sur Twitter ?

David MacKay @DavidMacKayNBA

Selon les rumeurs, Zion Williamson, 21 ans, pèserait 330 livres maintenant. Pour un certain cadre de référence, le poids de jeu de Shaq à 21 ans était d’environ 325. Il mesure plus d’un demi-pied de plus que Zion. – 18h37

Oleh Kosel @OlehKosel

Zion Williamson reçoit toujours un traitement et « les pélicans ne l’ont pas encore fait progresser », selon Willie Green.

Quant à savoir si la douleur s’est dissipée dans son pied droit :

« Un peu, mais il y a encore des choses auxquelles il doit faire face et qu’il essaie de surmonter. » – 14h56

Christian Clark @cclark_13

Mises à jour sur les blessures :

Il n’y a eu aucun changement dans le statut de Sion. Wille Green a déclaré que l’équipe « ne l’a pas encore fait progresser ».

Josh Hart ne s’est pas entraîné aujourd’hui, mais Green a déclaré qu’il serait susceptible de passer par le shootaround demain. – 14h47

Sam Quinn @SamQuinnCBS

Un scénario qui éclaire beaucoup le drame de Portland et de l’Indiana : le repêchage de 2023 a une chance d’être génial et Victor Wembanyama est le meilleur espoir depuis Zion. Nous ne devrions pas être surpris que les équipes se dirigent vers les reconstructions à l’approche de sa classe de draft. – 14h26

Sirius XM NBA @SiriusXMNBA

La star des Pelicans de la Nouvelle-Orléans, Zion Williamson, n’a pas encore vu d’action NBA cette saison alors qu’il se remet d’une blessure.

@David Aldridge dit à @Brian Geltzeiler et @Sam Mitchell qu’il est préoccupé par la santé à long terme du jeune attaquant #WBD pic.twitter.com/D18cHVAv0F – 14h00

Plus sur ce scénario

Les pélicans ont investi des ressources, du temps et de l’énergie pour protéger la santé de Williamson. Ils ont changé les membres du personnel et même changé certaines de leurs pratiques culinaires pour tenter de le soutenir. Ils ont parlé avec lui de la protection de son corps contre les coups supplémentaires. Griffin l’a défendu en privé, envoyant des clips vidéo à la ligue pour illustrer comment Williamson se faisait tabasser. Lorsque cela n’a pas fonctionné, Griffin a déchiré publiquement les arbitres de la NBA pour ne pas avoir protégé Williamson et a été condamné à une amende de 50 000 $. -via ESPN / 19 novembre 2021

Je ne sais pas combien il pèse actuellement ou si les officiels de l’équipe ont un poids cible qu’ils veulent qu’il atteigne avant qu’il ne soit autorisé. D’après ce que j’ai vu, je peux dire qu’il ne ressemble pas à quelqu’un qui n’est pas en forme. Et même s’il est dans une forme fantastique, l’équipe voudra qu’il passe par une série d’entraînements pour voir comment son pied réagit à une augmentation de sa charge de travail et à un contact physique contre d’autres joueurs. -via . / 17 novembre 2021

Il existe une solution simple pour les problèmes de poids signalés par Zion Williamson… ainsi dit Kenny « The Jet » Smith, qui dit à TMZ Sports que tout ce que la star des Pelicans doit faire est de se concentrer et de manger moins. -via TMZ.com / 8 novembre 2021