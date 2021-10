Zion Williamson ratera à nouveau le début de la saison

Zion Williamson ne pourra pas participer à l’ouverture de la saison en raison de inconfort que vous avez dans votre pied qui a été opéré cet été. Le licenciement du joueur a été confirmé par le conseil des pélicans de la Nouvelle-Orléans et les services médicaux, le Dr Richard Ferkel et le médecin de l’équipe, le Dr Scott Montgomery.

Zion Williamson (pied) sera réévalué dans deux semaines et il n’y a pas de calendrier de retour pour le moment, a déclaré David Griffin des Pelicans. – Shams Charania (@ShamsCharania) 14 octobre 2021

Cette opération a généré de petits différends entre Zion et la franchise, puisque le joueur à aucun moment il n’a fait part aux Pélicans de son intention de se faire opérer. Vous ne pourrez pas assister à la journée d’ouverture de la NBA, comme prévu et sera réévalué dans 2-3 semaines. Pour le moment, il n’y a pas de date de retour. « L’objectif de tout le monde est de remettre Zion au jeu dès que possible. De toute évidence, dans deux ou deux semaines et demie, cela signifie qu’il ne sera pas sur le terrain pour la première semaine de matchs. Quand je pourrai revenir en bonne santé, ce sera», a commenté David Griffin.

L’attaquant de puissance a été blessé avant de commencer la Summer League, et le joueur et la franchise comptaient sur lui pour arriver au début de la ligue. « J’espère être de retour pour le premier match. Premier match officiel, je dirais », a commenté Zion. Maintenant, avec la perte de la star, Willie Green, l’entraîneur des Pélicans, va devoir changer de quintette pour le début de la NBA. « Cela fait partie du jeu. Il nous manque. Il est là et il progresse, comme l’a dit Griff. Mais il faut préparer les autres joueurs, il y a un match mercredi contre Philadelphie. Nous devons juste être préparés », a déclaré Green.

Pas la première blessure de Williamson. En 2019, il a également raté le début de la saison en raison d’une blessure au genou. Green ne pourra compter que sur l’une de ses deux pièces maîtresses, Brandom Ingram, qui devra désormais occuper le poste 3-4 aux côtés de Naji Marshall. «À moins que vous ne jouiez contre certaines équipes, vous jouez contre les Lakers, ils pourraient être un peu plus gros. Vous jouez à Milwaukee, ils pourraient mettre en place une grande programmation. C’est à ce moment-là que vous devez vraiment penser à vos 4, 3. Mais contre de nombreuses équipes, 3 et 4 joueurs sont interchangeables et BI peut jouer dans n’importe laquelle de ces positions« Déclaré vert.

59 matchs sont ceux que Zion a ratés la saison dernière. C’est un joueur qui, s’il est en bonne santé et atteint un bon niveau, est la clé des intentions de la franchise. Pour le moment, les Pélicans sont calmes, comme le dit David Green : « Ce n’est pas non plus terriblement handicapant. L’idée est encore de revenir le plus tôt et en toute sécurité possible. Je crois que la façon dont les médecins gèrent cela donne beaucoup de confiance dans lequel ce sera le cas. Nous serions ravis de ne pas avoir à nous occuper de cela. Mais nous sommes satisfaits de la façon dont cela s’est passé jusqu’à présent « .