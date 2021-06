Zion Williamson serait mécontent des Pélicans, et il n’y a pas de solution facile

Zion Williamson a connu une deuxième saison remarquable en NBA d’un point de vue individuel. Williamson a assumé des responsabilités de gestion du ballon pour la première fois dans son entraîneur professionnel et s’est avéré être une force imparable pour atteindre le panier. Il a récolté en moyenne 27 points par match avec 61,1% de tirs sur le terrain et est devenu le finisseur le plus redoutable de la ligue sur le bord. Williamson répond déjà aux attentes vertigineuses qui lui ont été fixées pour entrer dans la ligue en tant que choix n ° 1 au repêchage 2019 de Duke, mais le succès de l’équipe des New Orleans Pelicans n’a pas encore suivi.

Les Pélicans ont raté les séries éliminatoires pour la deuxième saison consécutive en terminant 31-41 sur l’année. Alors que ses camarades de classe Ja Morant et RJ Barrett ont eu l’occasion de participer aux séries éliminatoires, les Pelicans de Williamson attendent à nouveau l’année prochaine. Zion aura 21 ans plus tard cet été et a une longue carrière devant lui, mais il est clair qu’il y a déjà une pression croissante sur les Pélicans pour construire un vainqueur autour de lui. Se séparer de l’entraîneur-chef Stan Van Gundy après une seule saison est le premier pas de ce qui sera certainement une intersaison chargée à la Nouvelle-Orléans.

La pression pour construire un vainqueur a encore augmenté jeudi lorsque . a rapporté que les Pélicans n’avaient pas été en mesure de rendre Williamson et sa famille heureux à la Nouvelle-Orléans. Les reporters Shams Charania, Joe Vardon et William Guillory ont examiné en profondeur la situation de la jeune superstar et ont rapporté que “certains membres de la famille veulent que Williamson fasse partie d’une autre équipe”.

Les plaintes de la famille de Williamson comprennent :

Frustration face au style d’entraînement exigeant de Van Gundy Déception que l’équipe ait échangé JJ Redick à la mi-saison Incertitude quant au retour des agents libres restreints Lonzo Ball et Josh Hart. Williamson s’est notamment porté garant de Ball en tant que pièce à long terme

Les Pélicans ont été le vainqueur surprise de la loterie du repêchage de la NBA en 2019 au milieu de la demande commerciale d’Anthony Davis aux Lakers de Los Angeles. Lorsque les Pélicans ont proposé le choix n ° 1, Williamson aurait été consterné parce qu’il espérait atterrir avec les Knicks de New York, qui sont repartis avec le troisième choix.

Zion Williamson a été RAPIDEMENT sorti de la salle après que les pélicans aient été annoncés vainqueurs de la loterie du repêchage. La source a déclaré que l’ancienne star de Duke souhaitait aller à New York, mais qu’elle se rend maintenant à la Nouvelle-Orléans. – Marc J. Spears (@MarcJSpears) 15 mai 2019

Williamson a doublé son amour pour New York après un match au Madison Square Garden plus tôt cette année.

Même si Williamson voulait quitter la Nouvelle-Orléans, cela l’obligerait à jouer les deux prochaines années de son contrat de recrue, puis à prendre un gros risque en jouant sur l’offre de qualification. Cela nécessiterait de refuser une prolongation de contrat maximale des Pélicans qui vaudra probablement environ 200 millions de dollars. Aucune jeune superstar n’a jamais passé ce type de prolongation de contrat, et il semble peu probable que Williamson ait donné son historique de blessures. Il est possible que Williamson soit coincé à la Nouvelle-Orléans dans un avenir prévisible.

Les Pélicans doivent gagner maintenant, et ce ne sera pas facile

Williamson est assez bon pour être une étoile A1 menant son équipe aux séries éliminatoires, mais les Pélicans ont encore beaucoup de travail à faire. Jouer dans la Conférence Ouest rend la tâche encore plus difficile. Alors que les Pélicans laisseraient idéalement leurs jeunes joueurs grandir ensemble et continuer à construire tout au long du repêchage, Williamson étant aussi bon, cela a rapidement mis une pression unique sur l’organisation pour construire un vainqueur tout de suite. Ce n’est pas différent de ce qui se passe avec les Dallas Mavericks et Luka Doncic.

Les Pélicans sont déjà sur le point d’être plafonnés même si Williamson est gravement sous-payé sur son contrat de recrue. La Nouvelle-Orléans doit à Eric Bledsoe 18 millions de dollars la saison prochaine, Steven Adams 17,5 millions de dollars par an pour les deux prochaines saisons et Brandon Ingram 130 millions de dollars au cours des quatre prochaines saisons. C’est avant qu’ils décident s’ils veulent payer Ball and Hart.

Les pélicans sont chargés de futurs actifs de projet qui seraient utiles dans un commerce. Bradley Beal conviendrait parfaitement à la Nouvelle-Orléans en jouant contre Zion, mais il est probable que les Wizards ne voudront pas l’échanger pour l’instant. Une autre option pourrait être CJ McCollum alors que les Trail Blazers continuent de secouer l’organisation cette intersaison.

Les pélicans regrettent-ils d’avoir échangé Jrue Holiday ? Il était également un joueur vétéran qui aurait pu les aider à concourir pour une place en séries éliminatoires cette saison.

Qui la franchise embauche comme prochain entraîneur-chef sera également fascinant. Deux candidats internes qui ont été mentionnés sont Teresa Weatherspoon et Fred Vinson. Vinson a été crédité pour avoir aidé à retravailler le tir de saut de Ball lorsqu’il est venu chez les Pélicans et fait partie du personnel depuis plus d’une décennie. Weatherspoon a eu une formidable carrière dans la WNBA et serait la première femme à être nommée entraîneure-chef de la NBA si elle obtenait le poste.

Le directeur général David Griffin sait ce que c’est que de faire face à la pression d’une superstar. Il était le principal décideur à Cleveland pour le deuxième passage de LeBron James avec la franchise, lorsque James signait chaque année des accords d’un an avec une option de joueur pour la saison suivante. On dirait qu’il est déjà dans une situation similaire avec Williamson.

Le mécontentement de Zion Williamson à la Nouvelle-Orléans montre que le repêchage de la NBA n’est pas juste pour les joueurs

Bien qu’il ne l’ait jamais dit publiquement, il semble que Williamson espérait commencer sa carrière NBA ailleurs qu’à la Nouvelle-Orléans. Malheureusement pour lui, il n’avait pas le choix. Lorsque les Pélicans ont gagné à la loterie, Williamson allait y rester pendant au moins cinq ans, et plus probablement sept ans.

Pour un joueur comme Williamson qui a déjà fait face à tant de problèmes de blessures à la fois à l’université et au début de sa carrière professionnelle, il est regrettable qu’il doive passer ses premières années dans la ligue alors qu’il est en pleine forme physique à jouer pour une équipe qu’il avait. préfère ne pas être avec. Si Williamson demandait un échange, il ressemblerait soudainement au méchant dans la situation.

Les jeunes joueurs devraient-ils avoir plus d’autonomie sur l’endroit où ils commencent leur carrière ? Le grand Tom Ziller a écrit un jour que nous devrions tuer le repêchage de la NBA, et cet argument semble de plus en plus convaincant de jour en jour. Dans toute autre industrie, les travailleurs ne sont pas obligés d’accepter leur premier emploi. Oui, Williamson gagne beaucoup d’argent à la Nouvelle-Orléans même s’il surpasse encore largement son contrat de recrue. Cela pue pour toutes les personnes impliquées que ces rumeurs sortent déjà depuis deux ans dans sa carrière.

Peut-être que les Pélicans pourront se faufiler dans les séries éliminatoires la saison prochaine et Williamson semblera plus engagé envers la franchise. Peut-être qu’il n’est pas aussi bouleversé que sa famille. Il y a certainement eu beaucoup de fumée sur le malaise de Williamson à la Nouvelle-Orléans depuis que les Pélicans ont décroché ses droits de repêchage, et cela ne fera que rendre la situation plus inconfortable.

Williamson est-il aussi frustré que sa famille l’est à propos de son mandat avec les Pélicans ? C’est la grande question qui plane sur la franchise en ce moment. Pour le moment, tout ce que les pélicans peuvent faire, c’est faire des gestes gagnants, embaucher un entraîneur que leur jeune star aime et espérer commencer à réparer les clôtures. Pour une organisation et une base de fans qui ont vécu cela avec Chris Paul et Davis, ces rapports sont la dernière chose qu’ils veulent voir.