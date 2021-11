Zipline lance les premières livraisons commerciales de drones aux États-Unis avec un partenariat avec Walmart en Arkansas

Walmart et la société de livraison par drone Zipline lancent un service de livraison à Pea Ridge, Arkansas – le premier service commercial de livraison par drone proposé par Zipline aux États-Unis. Les clients pourront choisir parmi « des milliers de produits », bien qu’ils soient limités aux articles de santé et de bien-être tels que « médicaments contre les allergies en vente libre, bandages, ibuprofène ».

Le lancement du projet montre que l’on continue de croire au potentiel des drones pour effectuer des livraisons commerciales. Mais le faible taux d’adoption de la technologie (Walmart a testé pour la première fois les livraisons de drones en 2015) et le manque de mises en œuvre à grande échelle (le service Pea Ridge ne couvre qu’un rayon de 50 milles) montre également qu’il y a beaucoup de questions auxquelles il faut répondre si le drone les livraisons vont devenir monnaie courante pour les consommateurs réguliers.

Les vaccins ont du sens pour les livraisons par drones – les couches-elles ?

À ce jour, Zipline a surtout fait ses preuves dans les soins de santé, fournissant des fournitures médicales en Caroline du Nord, du sang au Rwanda et des vaccins COVID-19 au Ghana. Ici, l’économie des livraisons est mieux adaptée aux dépenses de la technologie. Les vaccins et les échantillons de sang sont petits, précieux et bénéficient grandement d’une livraison rapide. Walmart est le premier partenaire commercial de Zipline, et il n’est pas clair si l’économie de la livraison par drone est aussi convaincante pour les clients qui veulent des couches à la demande et des médicaments sans ordonnance.

Pour Walmart, les drones peuvent l’aider à combler les lacunes de son réseau de livraison, en particulier dans les communautés rurales qui ne sont pas bien desservies par les infrastructures traditionnelles. Les drones, bien sûr, n’ont pas besoin de routes ou d’autoroutes, et les avions de Zipline effectuent la livraison par parachute, évitant ainsi aux clients d’avoir des zones d’atterrissage désignées. (C’est l’un des défis qui aurait entravé les ambitions de livraison de drones d’Amazon.) Il existe bien sûr d’autres obstacles, notamment réglementaires, bien que Zipline ait obtenu une dérogation à certaines restrictions de la FAA sur les drones plus tôt cette année, ce qui a ouvert la voie à le partenariat Walmart.

Les résidents de Pea Ridge, Arkansas, qui souhaitent tester le service de livraison de drones devront télécharger l’application Zipline pour le faire. Là, ils peuvent passer une commande et payer leurs articles s’ils sont « éligibles », bien que nous ne sachions pas exactement ce que l’on entend par ce terme. Zipline a déclaré à The Verge que l’accès commencera avec « un groupe de destinataires sélectionnés à la main » et qu’après le lancement, « Zipline et Walmart s’efforceront rapidement de s’étendre à d’autres clients dans la région élargie de la NWA, sous réserve des approbations de la FAA ». Mais cela n’offre pas beaucoup d’aide. Il semble que les livraisons de drones n’arrivent toujours pas aussi vite qu’espéré.