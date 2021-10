Ziply Fiber décroche 350 millions de dollars pour étendre son service Internet par fibre optique dans le nord-ouest du Pacifique

Ziply Fiber a levé 350 millions de dollars de financement par emprunt pour alimenter ses projets d’expansion de fibre à Washington, en Oregon, en Idaho et au Montana. La société a été créée l’année dernière via un accord de 1,35 milliard de dollars pour acquérir les activités de Northwest du fournisseur d’accès Internet et de télévision Frontier Communications.

WaveDivision Capital, une société d’investissement exploitée par le fondateur de Wave Broadband et plusieurs anciens dirigeants, s’est associée à Searchlight Capital Partners pour procéder à l’achat.

Ziply fournit actuellement l’Internet par fibre optique à 52 marchés, y compris de nombreuses communautés rurales et plus petites, et compte environ 500 000 clients Internet et téléphone. La société emploie plus de 1 400 personnes et est dirigée par le PDG Harold Zeitz, ancien président de Wave Broadband et directeur général de WaveDivision Capital. L’entrepreneur en télécommunications Steve Weed, qui était PDG de Wave Broadband lors de son acquisition pour 2,36 milliards de dollars en 2018, est le président de Ziply.