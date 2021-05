ZipRecruiter IPO: Quand ZipRecruiter devient-il public? Quelle est la fourchette de prix de l’action ZIP?

Selon les annonces précédentes, le très attendu ZipRecruiter L’introduction en bourse crée beaucoup de buzz sur le marché. En effet, cet accord est susceptible d’être un point focal pour les investisseurs cette semaine. Au milieu des débuts plutôt volatils d’autres introductions en bourse ces derniers temps, cette offre est susceptible de susciter beaucoup d’attention.

ZipRecruiter est défini pour être le dernier d’une chaîne d’annonces directes. Les inscriptions directes fournissent le produit net de la vente des actions existantes. Contrairement aux introductions en bourse traditionnelles où de nouvelles actions sont émises, les investisseurs ne sont pas dilués par une cotation directe.

De plus, ce processus d’inscription a tendance à être plus rapide et implique moins de frais. En plus des SPAC, les inscriptions directes sont devenues un véhicule d’inscription plus courant.

Compte tenu de l’intérêt des investisseurs pour la prochaine introduction en bourse de ZipRecruiter, examinons certains des détails pour les investisseurs intéressés.

Ce qu’il faut savoir sur la prochaine introduction en bourse de ZipRecruiter

Selon le récent dépôt de prospectus de la société, ZipRecruiter devrait être négocié publiquement le 26 mai ou vers cette date.

Le marché de l’emploi en ligne de ZipRecruiter est celui qui a reçu le plus d’attention en raison de la pandémie. Cela dit, la société a signalé une baisse de ses revenus de près de 3% l’année dernière, selon son prospectus.

La société prévoit d’inscrire jusqu’à 86,6 millions d’actions ordinaires de catégorie A. Cette action devrait être émise à 25,04 $ par action. De plus, ZipRecruiter devrait figurer dans la liste New York Stock Exchange sous le code ZIP.

Parmi les autres entreprises qui sont devenues publiques via la voie de la cotation directe ces derniers temps, citons Coinbase (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE) et Roblox (NYSE:RBLX). Un certain nombre d’entreprises technologiques de haut niveau choisissent des listes directes pour les raisons susmentionnées. L’accès plus rapide aux marchés publics, compte tenu de la chaleur du marché (bien qu’il se soit considérablement refroidi ces derniers temps), garantit que les entreprises ne ratent pas le bateau sur la capacité de lever des capitaux à des valorisations élevées.

Il reste à voir comment le marché envisage finalement cette offre. Ce sera certainement une introduction en bourse intrigante à surveiller cette semaine.

