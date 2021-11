Ziyech entre dans l’histoire du Maroc en Ligue des champions

11/03/2021 à 20:17 CET

L’attaquant de Chelsea, Hakim Ziyech, a marqué le seul but de la victoire (0-1) sur Malmö lors de la quatrième journée de la phase de groupes de l’UEFA Champions League. Les champions et super-champions d’Europe en titre ont quasiment scellé leur passage aux huitièmes de finale : ils ajoutent neuf points, trois de moins que la Juventus, et disposent de six points d’avance face aux deux dernières journées..

L’ailier, arrivé à Londres à l’été 2020 en échange de 40 millions d’euros, est entré dans l’histoire en devenant le joueur marocain qui a marqué le plus de buts (8) dans toute l’histoire de l’UEFA Champions League, égalant Marouane Chamakh, également avec huit. Il n’avait pas vu la porte depuis la finale de la Supercoupe d’Europe face à Villarreal, où l’équipe de Thomas Tuchel a remporté le titre aux tirs au but.

MAUVAISE 0-1 CHE (70′) – Hakim Ziyech vient d’égaler Marouane Chamakh en tant que footballeur marocain avec le plus de buts (8) de toute l’histoire de l’UEFA Champions League #UCL. Il n’avait plus marqué depuis la Supercoupe d’Europe, contre Villarreal (il avait fait 9 matchs de suite sans marquer). pic.twitter.com/4kASpNJNsj – MisterChip (Alexis) (@ 2010MisterChip) 2 novembre 2021

L’ancien de l’Ajax d’Amsterdam est un joueur important pour Thomas Tuchel et après avoir surmonté une blessure à l’épaule, il entre à nouveau dans la dynamique de l’équipe première : il a disputé un total de 10 matchs jusqu’à présent au cours de la saison 2021/22 et enregistre deux buts et un. assistance. En tant que joueur bleu, il a ajouté huit buts et cinq passes décisives en 49 matchs.

La Juventus, la grande rivale pour la première place

Les Londoniens n’ont pas failli à leur passage en équipe suédoise et restent à la deuxième place avec neuf points sur 12 possibles : seule la Juventus de Massimiliano Allegri a réussi à battre l’équipe de Thomas Tuchel lors de cette édition 2021/22.. Précisément les Italiens et les Britanniques joueront une grande partie du classement en tant que premiers du groupe lors de la cinquième journée dans une confrontation directe. Après la victoire par le minimum à Turin, l’équipe bleu doit gagner oui ou oui et affronter le dernier match contre le Zenit.

L’équipe de Thomas Tuchel fait partie des grands candidats au titre cette saison 2021/22 : Avec l’arrivée de Romelu Lukaku, le plafond compétitif de l’équipe a augmenté et, avec le PSG, Manchester City et le Bayern, les Londoniens entrent dans le tour des grands favoris en tant que champions en titre.. La Premier League a bien sûr la priorité cette saison : mettre fin à l’hégémonie de Manchester City de Pep Guardiola.