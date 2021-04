Ziyech quitte City sans la FA Cup

17/04/2021

Allumé à 22h30 CEST

L’utopie du quadruplet a pris fin. le Manchester City est tombé en demi-finale de la FA Cup aux mains de Chelsea de Tuchel, capable de noyer les mécanismes de Guardiola. Avec deux équipes épuisées par la Ligue des champions, la défense de Chelsea a d’abord fait la différence, et la vitesse de Werner et Ziyech plus tard. L’Allemand a été lancé au compteur et a défini le Marocain, aidé par un mauvaise sortie de Steffen.

CHE

MCI

Chelsea

Kepa; Azpilicueta, Thiago Silva (Zouma, M.88), Rudiger; James, Jorginho, Kanté, Chilwell; Ziyech (Emerson, M.79), Werner (Havertz, M.79), Mount (Pulisic, M.70).

Manchester City

Steffen; Cancello, Rúben Dias, Laporte, Mendy; Fernandinho, Rodri, De Bruyne (Foden, M.48); Ferran Torres (Gündogan, M.64), Gabriel Jesus, Sterling.

Arbitre

Mike Dean. TA: James (M.34), Azpilicueta (M.90) / Fernandinho (M.68), Laporte (M.90), Dias (M.95).

Stade

Wembley. Pas de spectateurs.

Les hommes de Pep étaient loin d’être leur meilleure version. L’entraîneur catalan a tourné, donnant la possibilité à des remplaçants à Dortmund comme Gabriel Jeus, Ferran Torres ou Sterling. Particulièrement faux était en anglais, une ombre du poignard qui peut être. Mais si les “ citoyens ” n’ont pu imposer leur rythme, c’est, dans une large mesure, par Le système défensif de Tuchel.

Enveloppés dans leurs trois centrales classiques, les Londoniens parient sur sortir sans référence offensive et parier sur la mobilité. Alors que les centrales et le double pivot Kanté-Jorginho diminué en défense, les points menaçaient un Rúben Dias plus vulnérable que d’habitude.

Blessure de De Bruyne et but de Ziyech

Avec une City inconfortable, mais aucune chance pertinente pour personne en première mi-temps, la mauvaise nouvelle pour Pep est venue au redémarrage. Premier De Bruyne a été blessé, qui a laissé sa place à Foden. Et quelques minutes plus tard, il a concédé le but final. Werner a battu Dias en fuite et il a vu le départ incontrôlé de Steffen. Le gardien de but de la ville a vendu son arc à Ziyech, qui dans le passage de la mort a terminé hors du filet.

Le Marocain a pu marquer un deuxième instant plus tard dans une autre erreur de Dias, qui a été sauvée par Steffen. Foden Il a pris les poignées et City s’est quelque peu amélioré dans la dernière section, mais il lui a été très difficile de générer contre le mur «bleu». Rúben Dias a commandé un en-tête au-dessus de la barre transversale de Kepa, Rodri goûté de loin et Sterling a terminé son après-midi malheureux avec un coup de feu dans les nuages ​​dans la dernière ligne droite. Le dernier coup d’une ville qui n’est pas venue revenir et qui est tombée, en avril, d’un titre pour la première fois cette année.