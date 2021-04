Ziyech, sur l’orbite de Séville

14/04/2021

Activé à 20:11 CEST

Daniel Guillen

L’ailier de Chelsea, Hakim Ziyech, pourrait être sur l’orbite de Séville dans un opération dans laquelle Chelsea reprendrait les services de Jules Koundé, selon le Daily Mail. Le Marocain, qui sonnait déjà pour le club de Séville avant de partir pour Londres, entrerait comme monnaie d’échange dans l’embauche de la centrale française.

Le Marocain, malgré l’un des mouvements les plus chers et les plus intéressants du marché d’été en Premier League, pas fini de livrer une grande performance à Londres. Chelsea a payé un montant proche de 40 millions d’euros après avoir brillé à l’Ajax Amsterdam. L’attaquant a atterri aux côtés de Kai Havertz, Timo Werner et Ben Chilwell dans ce qui était un J’essaye de renouveler l’équipe et de la rendre plus compétitive.

En l’absence de brillance, Chelsea serait prêt à l’inclure dans une opération de Jules Koundé pour renforcer l’axe central de l’équipe. Le Français, qui termine un beau parcours à Nervión, aurait suscité l’intérêt de plusieurs équipes britanniques, dont Chelsea, qui offrirait à Ziyech et un peu d’argent pour atteindre 80 millions d’euros de sa clause actuelle.

Pas beaucoup d’opportunités à Londres

De nationalité marocaine, mais né en Hollande, Ziyech n’a pas eu toute la notoriété qu’il attendaitNi au conseil d’administration de Frank Lampard ni à celui de Thomas Tuchel. Malgré deux blessures pendant ce cours, Il n’a participé qu’à 17 matchs de Premier League et en tant que partant 12 fois. L’ex de l’Ajax a annoté un seul but et a distribué trois présences.

Ziyech est un ailier qualifié avec beaucoup de débordement. Avec De Jong et De Ligt, le Marocain était des joueurs les plus remarquables de l’Ajax qui sont apparus en demi-finale de la Ligue des champions 2018/19 et était à deux minutes de sceller sa passe pour la finale contre Liverpool. A Chelsea, il a joué un rôle résiduel dans les quarts de finale de la meilleure compétition européenne.