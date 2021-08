zkLink reçoit une subvention pour apporter des solutions de liquidité inter-chaînes aux projets sur Polygon » CryptoNinjas ⋆ Crypto new media

zkLink, un échange décentralisé inter-chaînes (DEX) basé sur la technologie à connaissance nulle, a annoncé avoir reçu une subvention de Polygon, un cadre pour connecter des réseaux blockchain compatibles avec Ethereum, pour apporter des solutions de liquidité inter-chaînes aux utilisateurs et à dApp. constructeurs sur la plate-forme.

Alors que la capacité d’initier efficacement des transactions inter-chaînes est un élément clé d’un écosystème de blockchain florissant, le maintien de la liquidité est souvent un problème lors de l’échange d’actifs entre plusieurs blockchains.

Cependant, pour résoudre ce problème, zkLink agrège les liquidités de différents écosystèmes et permet aux actifs natifs de différentes chaînes de traiter les uns avec les autres sans jeton intermédiaire.

Polygon est une plate-forme bien structurée et facile à utiliser pour la mise à l’échelle et le développement d’infrastructures Ethereum. Avec plus de 350 dApps utilisant Polygon, son écosystème est à la fois diversifié et évolutif. Grâce au SDK zkLink, les constructeurs de Polygon dApp seront bientôt en mesure de générer des transactions rapides et sécurisées sans sacrifier la liquidité.

« L’interopérabilité est cruciale car de plus en plus de projets et dApps entrent dans l’espace blockchain, mais le maintien de la sécurité, de la liquidité et de l’expérience utilisateur globale est également crucial. Avec la prise en charge d’un protocole blockchain établi comme Polygon, nous pourrons présenter notre DEX à davantage de projets et de développeurs ayant besoin de nos solutions inter-chaînes rapides, sécurisées et efficaces.

– Vincent Yang, co-fondateur de zkLink

Dans le cadre de la subvention, Polygon fournira à zkLink un soutien marketing et promotionnel, et mettra en contact le DEX avec des investisseurs et partenaires potentiels. De plus, zkLink sera en mesure d’atteindre un plus large éventail d’utilisateurs dans l’écosystème Polygon afin d’élargir sa base d’utilisateurs pour un développement futur.

« De nombreux développements passionnants ont lieu dans le domaine de la blockchain, mais zkLink fait sa marque en s’attaquant à de nombreux problèmes qui entravent l’interopérabilité, tels que l’efficacité des transactions et la perte de liquidité. L’intégration de Polygon avec zkLink est une étape importante vers la création d’un avenir entièrement interopérable pour la blockchain et nous sommes impatients de voir comment nos utilisateurs tirent le meilleur parti de l’intégration.

– Channabasava Korlahalli de Polygone

La subvention via Polygon fait suite à un tour de table de 3 millions de dollars et alors que zkLink se prépare pour son lancement sur le réseau principal pour devenir le premier DEX à permettre des échanges inter-chaînes transparents sur plusieurs chaînes, y compris Polygon, sans obliger les utilisateurs à déposer des actifs sur la couche-2.