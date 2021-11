zkSync s’intègre à Chainlink sur le réseau 2.0

zkSync a annoncé une intégration active avec les principales sources de tarification Chainlink (LINK / USD) sur le réseau zkSync 2.0, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Matter Labs développe zkSync, un réseau zkRollup de couche 2 qui prend en charge les contrats intelligents basés sur Solidity via zkEVM.

Accès garanti à des sources de données de marché de haute qualité

Les développeurs auront accès à une source de données de marché de haute qualité qui sont historiquement fiables pendant la volatilité du marché, reflètent une couverture complète du marché et sont manifestement sécurisées contre les prêts flash et autres attaques de manipulation de données.

Les protocoles de prêt, les marchés de prédiction, les pièces de monnaie algorithmiques, les plateformes de produits dérivés, les stratégies de trading automatisées et d’autres applications DeFi évolutives sont possibles sur zkSync avec cette intégration.

Ordres de grandeur d’échelle

zkSync 2.0 pourra gérer des commandes plus importantes grâce aux mises à jour de Chainlink Price Feed. En effet, seule la différence de statut de chaque bloc est publiée dans la chaîne, ce qui signifie qu’un seul prix de mise à jour Oracle sera facturé pour 100 000 mises à jour de flux de prix ETH / USD dans le même bloc.

Cela permet de développer une plus grande variété de dApps et un mécanisme oracle plus robuste. Il entraîne également l’utilisation de Price Feeds.

Le cofondateur et PDG de Matter Labs, Alex Gluchowski, a déclaré :

L’intégration des sources de tarification Chainlink avec l’écosystème zkSync est cruciale pour fournir aux développeurs l’infrastructure dont ils ont besoin pour une expérience plug-and-play transparente pour migrer depuis le réseau principal Ethereum. L’accès à la solution Oracle de tarification la plus populaire permet aux applications DeFi de déployer encore plus facilement leur code dans zkSync et de commencer immédiatement à bénéficier de performances de transaction plus élevées.

Niki Ariyasinghe, directeur des partenariats Blockchain chez Chainlink Labs, a déclaré :

Nous sommes ravis de travailler avec l’équipe de Matter Labs sur l’intégration de Chainlink Price Feeds dans le réseau zkSync 2.0, en aidant à lancer et à sécuriser un écosystème croissant d’applications DeFi. Avec les oracles Chainlink fonctionnant en natif sur zkSync, les développeurs auront accès aux mises à jour Oracle à haute fréquence tout en maintenant un niveau élevé de qualité des données et de résistance aux falsifications, permettant finalement la création d’applications décentralisées plus avancées.

Indépendant de la blockchain

Les oracles Chainlink dans zkSync seront indépendants de toutes les blockchains car l’intégration est livrée avec un support natif. Cela vous permettra de mettre à niveau les oracles vers les vitesses et les coûts du réseau natif zkSync.

