L’ancienne star de Manchester United, Zlatan Ibrahimovic, pense que les problèmes du club peuvent être en partie attribués à son obsession pour sa riche histoire récente.

Le Suédois de 40 ans a été un grand succès pour United. L’attaquant a joué pendant deux saisons entre 2016/18 et a marqué 29 buts en 53 matchs. Il reste actif aujourd’hui en jouant en Serie A pour l’AC Milan. Il a inscrit cinq buts en sept matches de championnat et il est revenu dans l’équipe de Suède en septembre.

L’attaquant né à Malmö dit qu’il a apprécié son séjour à Manchester, mais pense que la situation actuelle de United est en partie due au fait que le club est obsédé par son passé.

Interrogé sur United, qui recherche son cinquième patron depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013, il a déclaré qu’ils étaient trop accrochés au passé.

Ferguson a remporté un succès incroyable à Old Trafford avec trois titres de Premier League, cinq FA Cup et deux couronnes d’UEFA Champions League. Cela a été une tâche peu enviable de le suivre depuis, mais Zlatan pense qu’ils doivent regarder vers l’avenir.

Zlatan a déclaré au Guardian : « Ils parlent trop du passé.

« Quand j’y suis allé, j’ai dit : ‘Je suis ici pour me concentrer sur le présent et pour créer ma propre histoire.’ Mais quand vous en avez trop, cela devient comme une boucle.

« La qualité est surestimée »

« Tu dois penser au présent ou tu devrais aller à l’hôpital et te nettoyer la tête. »

Ibrahimovic revient cependant sur son séjour en Angleterre avec le sourire.

« J’ai eu une super expérience en Angleterre. Manchester United est un club incroyable et nous avons remporté quelques trophées [the League Cup and the Europa League], » il ajouta.

« La qualité est surestimée d’un point de vue technique. Mais la Premier League a des qualités différentes : le rythme, le rythme. Vous pouvez être le meilleur joueur du monde, mais si vous ne pouvez pas gérer ce rythme et ce rythme [you won’t succeed].

« En Espagne, en France, en Italie, la technique est meilleure. C’est pourquoi il y a tant d’étrangers en Premier League. Ils apportent la technique [aspect]. «

