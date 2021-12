Zlatan Ibrahimovic à Miss Empoli Match

Une nouvelle malheureuse a frappé l’AC Milan cet après-midi, alors que Zlatan Ibrahimovic devrait manquer le match de demain contre Empoli. Cela vient de Gianluca Di Marzio, qui rapporte qu’un problème de genou subi à l’entraînement retient le Suédois. Milan est actuellement dans une mauvaise forme, et bien qu’Empoli présente une opportunité très gagnable, manquer son meilleur attaquant affectera sûrement le club.

Ce que cela signifie pour l’AC Milan

Il y a moins de deux semaines, Milan siégeait pour la première fois en Serie A. Maintenant, ils occupent la troisième place. Ils ont quatre points de retard sur l’Inter Milan au début et derrière Naples au deuxième en raison de leur défaite contre eux le week-end dernier.

Avant de jouer Napoli, Milan a joué Udinese. Les Rossoneri ont obtenu un point dans les braises mourantes du match grâce à l’héroïsme d’Ibrahimovic.

Ibrahimovic devrait maintenant manquer le prochain match contre Empoli. Le Suédois continue de faire face à des blessures et rate un autre match.

Cela signifie qu’Olivier Giroud débutera probablement au poste d’attaquant. Bien qu’il s’agisse d’un choix solide sur le papier, Giroud a récemment souffert de blessures. Pour cette raison, cela fait un moment qu’il ne s’est pas retrouvé dans le onze de départ et sur la feuille de match. Il reste une option fiable, mais Ibrahimovic est toujours premier de loin.

Les problèmes de Milan viennent de l’attaque. Brahim Diaz a du mal avec la forme. Ante Rebic et Rafael Leao, deux joueurs cruciaux, continuent également de manquer de temps. Il y a clairement un manque d’idées dans le département offensif qui rend l’absence d’Ibrahimovic encore plus importante. Le Suédois est la force motrice à l’avant, à la fois lorsqu’il s’agit de marquer des buts et de créer des opportunités.

La défense d’Empoli n’est pas aussi solide que celle de Naples le week-end dernier. Cela étant dit, Diaz et Giroud seront très sollicités pour créer du bruit. Junior Messias doit également faire preuve de créativité.

Giroud apporte de l’expérience et du talent, et cela n’a jamais été aussi important que maintenant.

L’Atalanta et la Roma se glissent derrière Milan. Le temps presse pour terminer l’année en beauté.

