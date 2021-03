Zlatan Ibrahimovic a vu les rêves de Coupe du monde se terminer par Cristiano Ronaldo, maintenant il est de retour pour la Suède et affrontera Robert Lewandowski à l’Euro 2020 alors qu’il pourrait hanter à nouveau l’Angleterre

Zlatan Ibrahimovic a fondu en larmes lors d’une conférence de presse pour marquer son retour au service international avec la Suède la semaine dernière.

Normalement, cela marquerait une retraite, ou peut-être des excuses publiques, mais c’est le retour de l’ancien attaquant de Manchester United et les fans attendent avec impatience.

Ibrahimovic devrait revenir pour la Suède lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde contre la Géorgie

Les larmes sont tombées sur ses joues lorsqu’on lui a demandé ce que ses enfants, Maximilien, 14 ans, et Vincent, 12 ans, pensaient de sa décision de retourner au bercail à 39 ans.

«Vincent a pleuré quand je l’ai laissé», a déclaré Ibrahimovic en se tamponnant les yeux.

Le Suédois a pris sa retraite du service international depuis juin 2016 et il a même résisté à la tentation de revenir en 2018 lorsque son pays s’est qualifié pour la Coupe du monde en Russie.

Maintenant, cependant, il ne pouvait pas résister aux ouvertures et au défi qui l’attendait, qui pourrait inclure une bataille avec Robert Lewandowski et peut-être même l’Angleterre cet été.

Ibrahimovic a montré son émotion à son retour au service international avec la Suède

«Jouer en équipe nationale est la plus grande chose que vous puissiez faire en tant que joueur de football, et comme je le suivais [Sweden], en moi, je sentais que je pense que je peux les aider, je pense que je peux faire quelque chose », a ajouté Ibrahimovic.

«Évidemment, cela ne dépend pas de moi, de ce qu’un joueur veut et de ce que veut un entraîneur, cela doit aller de pair.

«J’ai maintenant l’opportunité de jouer pour mon pays et je le fais avec honneur, mais ce n’est pas seulement à propos de ça – on dirait que je suis seulement heureux d’être ici, mais je suis ici pour obtenir des résultats, pour apporter résultats pour l’entraîneur et mes coéquipiers et pour tout le pays.

« Autant que je parle ici, si je n’apporte pas de résultats, ici ça ne veut rien dire. »

Et il a certainement fait son retour avec style en créant le but de Viktor Claesson lors de la victoire 1-0 contre la Géorgie.

Ibrahimovic a marqué 28 buts en 43 matchs depuis son retour à l’AC Milan la saison dernière

Son esprit était déjà fixé sur la retraite en 2016, mais la façon dont il s’est retiré est peut-être une autre raison de son retour.

Ibrahimovic a peut-être été le deuxième meilleur buteur des qualifications pour le Championnat d’Europe avec 11 – seulement derrière Lewandowski – mais en France, il a fait un blanc. Aucun but et un seul tir cadré lors de leurs trois matchs contre la Belgique, la République d’Irlande et l’Italie.

C’était sa carrière internationale en un mot – des moments de brillance éblouissante, suivis de sécheresse et de jours sombres.

Il est le meilleur buteur de la Suède avec 62 frappes, pas mal compte tenu de sa compétition.

Ibrahimovic est l’un des plus grands sportifs de l’histoire suédoise

Henrik Larsson n’a réussi que 37 ans, tandis que les légendes Sven Rydell (49) et Gunnar Nordahl (43) ont également été battues par Ibrahimovic, qui sait où il se situe dans le panthéon suédois.

Et maintenant, il veut une dernière chance pour améliorer la façon dont on se souviendra de lui – et pourquoi pas?

Il est de retour en forme avec Milan montrant qu’il est toujours parmi les meilleurs du secteur et capable de rivaliser avec de jeunes attaquants comme Romelu Lukaku et des grands modernes comme Cristiano Ronaldo.

Tout le chemin du retour en janvier 2001, il y a 20 ans, a commencé avec la Suède, contre les îles Féroé, juste avant son premier grand déménagement à Ajax plus tard dans l’année.

Les buts sont venus rapidement, Ibrahimovic a marqué un but lors d’un match de qualification essentiel pour la Coupe du monde avec l’Azerbaïdjan plus tard dans l’année et l’été suivant, il était en route pour la Corée du Sud et le Japon.

Record de buts de Zlatan Ibrahimovic

Malmö (1999-2001) – 18 buts en 47 matchs Ajax (2001-2004) – 48 buts en 110 matchs Juventus (2004-2006) – 26 buts en 92 matchs Inter Milan (2006-2009) – 66 buts en 117 matchs Barcelone (2009-2010) – 22 buts en 46 matchs AC Milan (2010-2012) – 56 buts en 85 matchs Paris Saint-Germain (2012-2016) – 156 buts en 180 matchs Manchester United (2016-2018) – 29 buts en 53 matchs LA Galaxy (2018-2019) – 53 buts en 58 matchs AC Milan (2019-présent) – 28 buts en 43 matchs Suède (2001-présent – 62 buts en 116 matchs

Il avait beaucoup moins de cheveux à l’époque et ne jouerait pas avant leurs troisième et quatrième matchs du tournoi – en tant que remplaçant lors d’un match nul 1-1 contre l’Argentine et d’une défaite 2-1 en huitièmes de finale contre le Sénégal.

C’était l’Euro 2004 où il a fait sa marque lors d’un tournoi majeur, avec un but et une passe décisive contre la Bulgarie.

Son moment de gloire est venu dans un match nul 1-1 contre l’Italie, marquant une frappe acrobatique de marque, battant Gianluigi Buffon avec une roue arrière qui a ensuite été nommé but du tournoi.

Un penalty manqué lors d’une fusillade en huitièmes de finale avec les Néerlandais entraînerait une élimination du tournoi, mais son étoile montait.

Comme pour la majeure partie de sa carrière, cependant, la Coupe du monde deux ans plus tard n’a été que décevante sans but en Allemagne avant que les hôtes ne les éliminent en huitièmes de finale redoutées.

Des temps plus durs étaient également en route pour Ibrahimovic, car lui, avec Christian Wilhelmsson et Olof Mellberg, a été renvoyé chez lui après un match de qualification au Championnat d’Europe en septembre 2006 pour avoir fréquenté une boîte de nuit juste deux jours avant de jouer au Liechtenstein.

Aucun des joueurs n’a consommé d’alcool, mais le non-respect du couvre-feu de 23 heures par les joueurs seniors a vu le manager Lars Lagerback exécuter la punition.

Ibrahimovic, estimant que c’était injuste, a ensuite boycotté les éliminatoires avec l’Islande et l’Espagne, et a raté un match amical avec l’Égypte avant de finalement revenir en mars 2007.

Il n’a pas marqué une seule fois lors des qualifications pour l’Euro 2008, mais il a intensifié au tournoi, marquant contre la Grèce et ensuite dans une défaite contre les éventuels champions, l’Espagne.

La Suède sortirait cependant à la fin de la phase de groupes, battue par la Russie.

Ce chagrin a été suivi d’un autre échec pour se qualifier pour une Coupe du monde, le tournoi en Afrique du Sud en 2010 a été raté cette fois.

.

Ibrahimovic a eu peur contre l’Espagne à l’Euro 2008, mais même des performances exceptionnelles n’ont pas pu aider la Suède à se qualifier pour les knockours

Ibrahimovic entrait dans son apogée et cela a commencé à se manifester auprès de sa nation.

Maintenant capitaine, les buts ont commencé à couler et en 2012, il marquait 11 buts en 11 matchs, dont un chapeau contre la Finlande et une superbe volée lors d’une victoire contre la France à l’Euro 2012.

Il a réalisé trois belles performances lors de la compétition, se méritant une place dans l’équipe du tournoi, malgré son élimination en phase de groupes.

Ce qui s’est passé ensuite a stupéfié le monde du football.

.

La volée d’Ibrahimovic contre la France a secoué les Blues en 2012

Le football anglais n’avait jamais vraiment adhéré au battage médiatique d’Ibrahimovic, on avait le sentiment qu’il n’avait jamais prouvé ses compétences contre nos meilleures équipes.

Ibrahimovic n’a fait que ce qu’il savait le mieux. Lors d’un match amical pour marquer l’ouverture de la Friends Arena de Suède, il a fait des ravages sur son vieil ennemi,

Il a marqué les quatre buts dans une victoire de 4-2 contre les Trois Lions et son quatrième était le meilleur du lot – une frappe gagnante du trophée, lui ayant valu le prix Puskas pour 2013.

Son troisième allait prendre quelque chose à battre – un coup franc de 30 verges – et il l’a fait avec style avec un coup de pied à longue portée scandaleux, affichant une fois de plus son incroyable agilité.

Même si la forme d’Ibrahimovic était impérieuse, la qualification pour la Coupe du monde 2014 était encore une fois un pas de trop.

La Suède a affronté le Portugal dans un match de barrage pour atteindre le tournoi et tandis que l’as alors-Paris Saint-German marquait un doublé sur deux manches, Cristiano Ronaldo en marquerait quatre, y compris un triplé dans le deuxième des matches pour sceller un. 4-2 victoire totale.

«C’était probablement [my] dernière tentative d’atteindre la Coupe du monde avec l’équipe nationale pour moi », a déclaré Ibrahimovic dans son propre style inimitable. «Une chose est sûre, une Coupe du monde sans moi n’est rien à regarder. Félicitations au Portugal, mais les deux équipes méritaient de se rendre à la Coupe du monde. »

Il ne reviendrait pas en 2018 après avoir confirmé sa retraite en 2016, bien qu’il y ait eu des appels pour qu’il se rende à la Coupe du monde où son pays perdrait en quarts de finale contre l’Angleterre.

.

Ibrahimovic a dû admettre sa défaite contre Ronaldo en 2013

Maintenant, l’Euro 2020 est sur les cartes pour Ibrahimovic et il affrontera l’Espagne, la Slovaquie et la Pologne, ce qui lui permettra d’affronter le buteur suprême Lewandowski tandis qu’en huitièmes de finale, nous pourrions le revoir affronter l’Angleterre si les deux nations terminent en deuxième place dans leurs groupes respectifs.

Verrons-nous l’Ibrahimovic que nous connaissons et aimons, ou est-ce que ce sera un autre tournoi où il se flatte de tromper?

Quelle que soit la réponse, ce sera une montre fascinante.