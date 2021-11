Zlatan Ibrahimovic a dit à Manchester United « d’aller à l’hôpital pour se nettoyer la tête ».

Le leader de l’AC Milan a lancé un avertissement sévère à son ancien club car il pense qu’ils doivent cesser de vivre dans le passé alors qu’ils recherchent le successeur d’Ole Gunnar Solskjaer.

. – .

Ibrahimovic a remporté deux trophées avec Man United

.

Ibrahimovic, malgré ses 40 ans, continue de montrer sa valeur à l’AC Milan et à la Suède

Cela fait maintenant huit ans que les Red Devils ont remporté un titre en Premier League et le club a nommé quatre managers dans ce qui a été une période torride à Old Trafford depuis le départ de Sir Alex Ferguson.

Seuls trois trophées sont arrivés, Louis van Gaal remportant la FA Cup après le limogeage de David Moyes, avant que Jose Mourinho ne conduise le club à la gloire en Ligue Europa et en Coupe de la Ligue avant de recevoir ses ordres de marche en 2018.

Et Ibrahimovic, qui a travaillé sous Mourinho à Old Trafford, pense qu’ils doivent rompre les liens émotionnels avec leurs succès passés et se concentrer sur le présent.

Il a déclaré au Guardian : « Ils parlent trop du passé. Quand j’y suis allé, j’ai dit : « Je suis ici pour me concentrer sur le présent et pour créer ma propre histoire.

getty images

Ibrahimovic a prospéré sous Jose Mourinho à Old Trafford

.

Pochettino pourrait être sur le point de quitter le PSG après un peu moins de dix mois à la tête

«Mais quand vous en avez trop, cela devient comme une boucle. Tu dois penser au présent ou tu devrais aller à l’hôpital et te nettoyer la tête.

United est sur le point de conclure un accord pour amener Mauricio Pochettino au club, selon talkSPORT.

Le Paris Saint-Germain se prépare à une approche formelle du club, qui devra débourser 10 millions de livres sterling pour débarquer l’Argentin.

L’homme de 49 ans est devenu la principale cible managériale de United après le limogeage de Solskjaer le week-end dernier.

Les représentants de Pochettino ont indiqué que l’Argentin était prêt à quitter Paris maintenant pour décrocher l’emploi de ses rêves à Old Trafford.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.