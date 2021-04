Zlatan Ibrahimovic fera ses débuts sur grand écran aux côtés des stars hollywoodiennes Marion Cotillard et Vincent Cassel

Zlatan Ibrahimovic est l’un des footballeurs les plus énigmatiques et les plus en vue impliqués dans le match.

Il ne sera donc pas surprenant pour beaucoup que le vétéran milanais soit sur le point de se lancer dans l’industrie cinématographique.

.

Y a-t-il quelque chose que Zlatan ne peut pas faire?

Le joueur de 39 ans est sur le point d’apparaître dans Astérix et Obélix: l’Empire du Milieu aux côtés d’une foule d’autres grands noms tels que Marion Cotillard et Vincent Cassel.

Ibrahimovic a été choisi en français, avec Deadline rapportant qu’un budget de 52 millions de livres sterling a été mis de côté pour produire le film.

Le nouveau film devrait être le cinquième film d’action en direct de la série, qui est une franchise de longue date des célèbres livres pour enfants.

Ibrahimovic n’a pas encore dit grand-chose publiquement sur son nouveau rôle, mais a tweeté une image avec le mot “ Antivirus ” – qui est le nom du personnage qu’il est sur le point de jouer dans le film.

L’ancien attaquant de Manchester United, Barcelone et Paris Saint-Germain a été dans une forme typiquement prolifique cette saison, marquant 17 buts toutes compétitions confondues.

Mais bien qu’il approche l’âge de 40 ans, Ibrahimovic n’a pas l’intention de raccrocher immédiatement les bottes avec l’attaquant expérimenté, révélant récemment qu’il était sur le point de signer un nouvel accord d’un an à San Siro.