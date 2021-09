Zlatan Ibrahimovic hors du choc de la Ligue des champions contre Liverpool, tandis que Jurgen Klopp dit qu’il a presque éteint la télévision en regardant la finale 2005 avec l’AC Milan

in

Liverpool n’aura pas à s’inquiéter pour Zlatan Ibrahimovic pour son match d’ouverture de la Ligue des champions contre l’AC Milan.

Le joueur de 39 ans est revenu à l’action le week-end dernier après quatre mois d’absence avec une blessure au genou, cependant, il ne s’est pas rendu dans le Merseyside en raison d’un problème d’Achille.

.

Ibrahimovic a joué contre Liverpool pour la Juventus, l’Inter Milan et Manchester United

.

Le Suédois est toujours aussi fort à 39 ans

“Zlatan voulait rejoindre le match (contre la Lazio) et bien sûr, après le match, il a eu une inflammation”, a déclaré l’entraîneur milanais Stefano Pioli.

“Nous espérions qu’il pourrait jouer mais il avait encore mal donc nous ne voulons pas risquer demain car c’est un match très important et nous avons tellement de matches.

“Nous sommes vraiment désolés pour Zlatan car il veut toujours jouer, mais il sera bientôt de retour.”

L’affrontement de mercredi soir ramènera des souvenirs de la finale classique de la Ligue des champions des deux clubs en 2005 où Liverpool est incroyablement revenu de 3-0 pour battre une équipe de Milan étoilée aux tirs au but.

getty

Contre toute attente, Liverpool est devenu champion d’Europe en 2005

Milan menait 3-0 à la mi-temps à Istanbul et le patron de Liverpool, Klopp, qui en était à son premier poste de direction à Mayence à l’époque, a admis qu’il avait presque interrompu le match avant l’incroyable retour des Reds.

“À cette époque, je n’étais ni un supporter de l’AC Milan ni de Liverpool en train de regarder la finale de la Ligue des champions et après 3-0, avec tout ce qui a été dit auparavant sur le fait que Milan était le favori, il semblait que le match était décidé”, a déclaré Klopp.

«Je pensais ne pas regarder la seconde mi-temps parce que tout le monde, à l’exception des quelques personnes dans le vestiaire de Liverpool, pensait que ce match pourrait être décidé.

“Et puis c’est devenu l’une des plus grandes sensations de football de tous les temps et j’étais vraiment heureux de ne pas avoir éteint la télé et j’ai regardé tout le match.”

.

Klopp cherche à guider Liverpool vers une septième couronne européenne

Dans le groupe de Liverpool figurent également les clubs portugais du FC Porto et de l’Atletico Madrid, qui ont éliminé les hommes de Klopp de la compétition lors de la saison 2019/20.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.