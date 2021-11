Zlatan Ibrahimovic marque un but historique alors que l’AC Milan bat la Roma pour offrir à Jose Mourinho sa toute première défaite à domicile en Serie A

Zlatan Ibrahimovic a marqué son 400e but en championnat en carrière en aidant l’AC Milan à battre la Roma et à suivre Napoli en tête de la Serie A.

Le joueur de 40 ans continue de prouver qu’il peut jouer au plus haut niveau du football en marquant le but historique d’un coup franc.

.

Zlatan a inscrit son 400e but en championnat de sa carrière

Franck Kessie a mis Milan 2-0 sur penalty après que Roger Ibanez de Roma ait commis une faute sur Ibrahimovic.

Mais la fin du match a été tendue lorsque Theo Hernendez a été expulsé pour les visiteurs, tandis que Stepan El Shaarawy a inscrit un but en retard pour la Roma.

Cela signifiait que Milan suivait le rythme de Naples après que leurs rivaux aient gagné plus tôt dans la journée.

Ce fut également une défaite historique pour Jose Mourinho alors qu’il subissait sa toute première défaite à domicile en Serie A.

Kessie a aidé à mettre le jeu au-delà de Roma

Cette course s’est étalée sur deux ans et demi et les Portugais n’étaient pas trop heureux après le match.

« Félicitations à Milan », a déclaré Mourinho à DAZN. « Je ne veux rien dire d’autre, sinon je ne serai pas sur la ligne de touche la semaine prochaine.

« Je suis en colère contre le manque de respect envers les supporters de la Roma. Nous n’avons pas bien joué, mais nous avons tout laissé sur le terrain. Nous avons ce respect, les autres non, et cela me met en colère. C’est tout. »

Le joueur de 58 ans n’a pas non plus eu le temps pour sa conférence de presse d’après-match et a déclaré: « J’ai fait un effort et je n’ai pas attendu l’arbitre. »

.

Mourinho a perdu son premier match à domicile en Serie A