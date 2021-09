Zlatan Ibrahimovic sur le point de manquer le choc de la Ligue des champions contre Liverpool

Selon Fabrizio Romano, l’attaquant vedette de l’AC Milan Zlatan Ibrahimovic devrait rater son affrontement en Ligue des champions contre Liverpool à Anfield. Cela est dû à un problème que le Suédois rencontre avec son tendon d’Achille.

Ceci, bien sûr, est une déception majeure pour Milan car les Rossoneri joueront leur premier match de Ligue des champions en près de sept ans.

Ibrahimovic est revenu sur le terrain le week-end dernier contre la Lazio et a immédiatement marqué un but sur le banc. Son absence se fera sûrement sentir face aux vainqueurs de la Ligue des champions 2019.

Remplacement et attaque de Milan

La bonne nouvelle pour Milan est qu’Ibrahimovic semble être le seul partant normal qui manquera le match. Roberto Firmino le manquera également du côté de Liverpool, laissant les deux équipes sans leur numéro de départ typique neuf.

Le manager de Milan Stefano Pioli utilise une formation 4-2-3-1. Cela signifie que les trois joueurs et l’attaquant solitaire sont les plus importants dans l’attaque. À partir de maintenant, le seul partant garanti est Brahim Diaz en tant que milieu de terrain offensif.

Le poste de gauche se situera entre Rafael Leao et Ante Rebic. Leao a marqué deux buts lors de ses deux derniers matches. L’attaquant portugais continue de s’améliorer et est en ligne pour une saison en petits groupes. Rebic, cependant, détient plus d’expérience. Il a terminé le match de la Lazio avec deux passes décisives, donc la forme est également de son côté.

Le poste de droite se situe entre Alexis Saelemaekers et Alessandro Florenzi. Saelemakers est plus jeune et plus offensif et vient de disputer deux matchs stellaires avec l’équipe nationale belge. Florenzi, normalement arrière droit, est suffisamment polyvalent pour jouer également à ce poste. Florenzi remporte également la bataille de l’expérience par un glissement de terrain.

Olivier Giroud est le seul autre pur attaquant de l’effectif milanais. Il a marqué un doublé contre Cagliari avant la pause internationale, mais a ensuite été testé positif pour COVID-19. Il est autorisé à jouer mais n’a pas joué depuis quelques semaines maintenant. Giroud, évidemment, détient une vaste expérience en Ligue des champions. En tant qu’ancien joueur de Chelsea et d’Arsenal, il connaît également assez bien Liverpool.

Rebic, cependant, peut également figurer en tant qu’attaquant solitaire par opposition à un ailier. C’est l’autre option de Milan. La décision est entre les mains de Pioli.

