Zlatan Ibrahimovic, une opération du genou réussie

18/06/2021 à 19:02 CEST

Ibrahimovic, joueur milanais et star de l’équipe nationale suédoise, a démissionné du Championnat d’Europe pour assurer sa reprise pour la saison prochaine. Le footballeur a subi une entorse au genou et a parié pour renforcer ses performances au club.

Cela a commencé par un traitement de récupération conservateur. Mais au fur et à mesure que la Gazzetta dello Sport progressait, après six semaines de processus, le footballeur ne ressentait toujours pas d’évolution positive. Et les médecins ont estimé que la seule solution était d’aller sous le bistouri.

Milan a annoncé aujourd’hui avoir déjà opéré Ibra : “Zlatan Ibrahimovi & cacute; a subi une chirurgie arthroscopique du genou gauche à l’hôpital international UPMC Salvator Mundi de Rome. L’opération de nettoyage en commun a été un succès. Zlatan va bien et va immédiatement entamer le processus de réhabilitation », ont-ils souligné.

Cependant, les temps seront longs après que vous ayez subi la chirurgie. Zlatan ne pourra pas courir pendant quatre mois, et il ne pourra pas jouer au football pendant huit mois. Par conséquent, Milan devra affronter le début de saison sans l’un de ses footballeurs les plus importants. Tenant compte du fait que le footballeur entame la reprise la semaine prochaine n’a pu rejoindre l’équipe qu’à la mi-août, alors que la série A aurait déjà commencé.