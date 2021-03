Zlatan veut créer le chaos dans le groupe d’Espagne

28/03/2021 à 08h00 CEST

Le solitaire à la fois de Viktor Claesson contre la Géorgie il suffisait à la Suède de régner dans le groupe B, excitée par le retour de Zlatan Ibrahimovic après quatre ans d’absence.

Il a assisté, s’est démarqué et aujourd’hui, face au Kosovo, il espère marquer pour mettre la peur dans le corps de l’Espagne. Les Suédois savent que trois points seront, sous peu, se prolonger en tant que leaders. Et avec un calendrier aussi serré, toute glissade de « La Roja » pourrait être beaucoup plus grave si Ibra faisait son truc à Fadil Vokrri

«C’était comme le premier match que j’ai joué avec l’équipe nationale. Ça me chatouillait le ventre, j’avais la chair de poule. Il n’était pas nerveux, il était motivé, a souligné Zlatan à propos de son retour. Le Milanais veut augmenter ses 62 buts en 117 apparitions internationales, et une visite au Kosovo pourrait être l’occasion idéale.

Pour ce faire, le coach Janne Andersson jouera le moins possible les onze qui a battu la Géorgie le jour de l’ouverture, au repos le vétéran Sebastian Larsson pour faire place à Mattias Svanberg.

Sur le trottoir kosovar, la première date était le repos et ils ne commenceront que maintenant leur périple à travers les qualifications. Bien qu’ils ne soient pas restés à la maison: ils ont eu de bons sentiments lors du match amical contre la Lituanie où ils se sont battus 4-0. Muriqi, attaquant de la Lazio et figure de son équipe nationale, a marqué un but.

ALIGNEMENTS PROBAUX

Kosovo: Ujkani; Aliti, Hadergjonaj, Vojvoda, Dresevic, Berisha, Kryeziu, Zeneli, Celina, Rashica, Muriqi

Suède: Nordfeldt; Lustig, Lindelof, Helander, Augustinsson; Kulusevski, Olsson, Svanberg, Claesson; Isak, Ibrahimovic

Temps: 20 h 45