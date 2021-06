ZM Stock : une approche hybride du travail est une bonne nouvelle pour Zoom

in

Vous auriez du mal à égaler la course Zoom sur les communications vidéo (NASDAQ :ZM) actions avaient l’année dernière. Avec de nombreux Américains travaillant soudainement à domicile et les écoles adoptant l’apprentissage à distance, Zoom est devenu l’outil de communication à distance. Jusqu’à la mi-octobre, lorsque l’action ZM a culminé à 588,84 $, les actions avaient gagné plus de 730% en 2020.

Les investisseurs ont vu leurs avoirs en ZM perdre de la valeur depuis lors. Les actions ont clôturé en dessous de 290 $ en mai, craignant que la réouverture n’entraîne l’abandon de Zoom par les entreprises et les écoles.

Depuis le creux de mai, l’action ZM a connu un rallye tranquille. S’échangeant maintenant au-dessus de 360 ​​$, cela ne ressemble plus à un vol. Cependant, il reste bien en deçà de son plus haut de 2021. Et il s’avère que bon nombre de ces craintes concernant l’effet de la réouverture sur Zoom semblent exagérées. Vous avez peut-être manqué les jours de bonnes affaires de mai, mais il est encore temps de récupérer des actions de cette action cotée « B » du Portfolio Grader à temps pour profiter d’une hausse considérable.

Zoom au premier trimestre : les bénéfices explosent, mais la croissance devrait ralentir

Commençons cette enquête avec les résultats du premier trimestre de l’exercice 2022 de Zoom, que la société a annoncés le 1er juin. Franchement, Zoom l’a sorti du parc.

Les revenus de 956,2 millions de dollars ont augmenté de 191 % en glissement annuel. Plus de 497 000 entreprises de 10 employés ou plus utilisent Zoom, en hausse de 87 % en glissement annuel. Il y a également eu de gros gains chez les gros clients. Zoom dit qu’il compte désormais 1 999 clients qui ont dépensé plus de 100 000 $ en revenus sur les 12 derniers mois. Ce nombre est en hausse de 160 %.

Le bénéfice ajusté par action était de 1,32 $, dépassant largement les 98 cents attendus. Quelques jours plus tard, la société a annoncé Zoom Phone Appliances. Ces solutions tout-en-un développées avec plusieurs partenaires matériels offrent aux entreprises clientes une solution voix et vidéo intégrée — optimisée par (et optimisée pour) le logiciel Zoom, bien sûr.

Les mauvaises nouvelles? Zoom prévoit que la croissance va ralentir. La société a publié des prévisions de revenus de 3,98 milliards de dollars à 3,99 milliards de dollars pour l’exercice 2022. Le ralentissement est loin de s’arrêter, et ces chiffres sont toujours impressionnants.

BofA Securities évalue l’action ZM à un « achat »

Après le premier trimestre de Zoom, BofA Securities a publié une note de recherche. Les analystes étaient particulièrement intéressés par le succès de Zoom dans la rétention et l’expansion des entreprises. Sur la base de la clientèle, ils ont vu un potentiel important de vente incitative pour l’entreprise, qu’il s’agisse de plans tarifaires plus élevés, de produits supplémentaires (comme les appareils Zoom Phone) ou des deux.

BofA a réitéré sa note « Acheter » pour l’action ZM. Son objectif de cours de 480 $ offre une hausse de 31 % par rapport au cours actuel de l’action.

La réouverture n’est pas l’apocalypse de Zoom

Une grande partie du recul de l’action ZM par rapport à ses sommets historiques a été la peur du monde post-pandémique. En particulier, on craignait que les entreprises ramènent tout le monde au bureau, que les écoles ramènent les élèves dans les salles de classe et que les licences Zoom ne soient pas renouvelées.

Au lieu de cela, la réalité s’avère être une approche hybride. Les employés de bureau passent une partie de la semaine au bureau et une partie à domicile. De nombreuses écoles maintiennent une option d’apprentissage à distance, qui offre plus de flexibilité aux élèves et pourrait aider à éliminer le temps perdu à cause des «jours de neige» et d’autres perturbations.

Dans une interview avec Reset Work, Nicholas Bloom, professeur d’économie à l’Université de Stanford, explique la logique :

« Je dirais que 80 à 90 % des entreprises optent pour l’hybride… Il y a des avantages à se présenter en personne, qui sont la créativité et l’innovation. Il y a des avantages à distance, qui sont l’efficacité sur les tâches individualistes et le gain de temps de trajet. Et vous dites qu’il y a là un compromis, mais la réponse est que l’hybride, s’il est bien organisé, ne fait aucun sacrifice. Il obtient le meilleur des deux mondes.

Dans une situation de travail (ou d’apprentissage) hybride, des outils comme Zoom sont tout aussi importants qu’ils l’étaient pendant la pandémie.

Résultat final sur le stock de ZM

Zoom était au bon endroit au bon moment pour des gains monstres en 2020. Cependant, supposer que les vaccinations et la réouverture signifient la fin de la croissance pour l’entreprise est une vision réactionnaire et simpliste. L’entreprise dispose d’une base d’installation massive à partir de laquelle travailler, tandis que les lieux de travail hybrides s’annoncent comme la nouvelle norme. Zoom continue de compléter ses services de base avec des offres supplémentaires telles que Zoom Appliances.

Ce n’est peut-être pas aussi bon marché qu’en mai, mais l’action ZM offre un potentiel de hausse considérable et un potentiel de croissance à long terme attrayant.

