ZM Stock: Zoom semble avoir enfin trouvé son fond

Avec une hausse de 8 % depuis début octobre, Zoom sur les communications vidéo (NASDAQ :ZM) le stock semble avoir enfin atteint son niveau le plus bas.

Source : Girts Ragelis / Shutterstock.com

Ce fut une année difficile pour l’entreprise à l’origine des appels de vidéoconférence Zoom. Alors que le monde a adopté des politiques de travail à domicile pendant la crise de Covid-19 et que les gens se sont déplacés en masse vers la vidéoconférence, Zoom Video Communications est littéralement devenu le stock de la pandémie. En conséquence, le cours de l’action de la société a catapulté 422 % plus haut, culminant à 559 $ l’action en octobre dernier.

Mais tout est en baisse pour le stock de ZM depuis que les vaccins contre Covid-19 ont commencé à être approuvés à la fin de l’année dernière. Jusqu’à présent en 2021, l’action ZM est en baisse de 15% à 286 $ par action. Le cours de l’action est inférieur de près de 50 % à son plus haut historique atteint avant Halloween l’année dernière.

Bien que décevant sans aucun doute pour les actionnaires, l’action Zoom semble avoir enfin atteint le fond et semble maintenant connaître une reprise très attendue.

Acheter la trempette

Alors que certains à Wall Street continuent de remettre en question le potentiel de croissance de Zoom alors que nous retournons dans les salles de classe, les bureaux et que nous nous réunissons en personne, l’idée que l’action ZM pourrait enfin prendre un tournant a été renforcée par la récente nouvelle selon laquelle la directrice générale d’Ark Invest, Cathie Wood a acheté des actions de la société basée à San Jose, en Californie.

Début septembre, Wood a acheté pour 56,5 millions de dollars d’actions Zoom, réparties sur son produit phare FNB ARK Innovation (NYSEARCA :ARKK) et ETF Internet de nouvelle génération ARK (NYSEARCA :ARKW). L’achat était un vote de confiance bien nécessaire dans l’action Zoom.

Une partie du problème avec Zoom Video Communications est que l’entreprise a du mal à dépasser la croissance explosive qu’elle a connue pendant la pandémie. Bien que sa croissance ait ralenti, la société continue de croître, et à des taux qui feraient exploser le cours des actions de la plupart des sociétés.

À la fin du mois d’août, Zoom a publié des résultats du deuxième trimestre fiscal qui montraient que ses revenus avaient augmenté de 54% d’une année sur l’autre, ce qui, selon la plupart des mesures, est phénoménal. Cependant, Wall Street a comparé le dernier trimestre au précédent où les revenus de Zoom ont augmenté de 191% et le titre a immédiatement chuté de 12%. Le fait que Zoom ait guidé une croissance de 31% au cours du trimestre en cours n’a pas aidé les choses.

Le bénéfice par action de Zoom au cours de son deuxième trimestre fiscal a dépassé les attentes du consensus des analystes de 15%, s’établissant à 1,36 $ contre 1,16 $ par action qui avait été prévu.

Acquisition avortée

Un autre écueil qui a nui à Zoom Video, ou du moins à la perception qui entoure l’entreprise, a été l’échec de son offre publique d’achat sur le fournisseur de logiciels de centre de contact cloud. Cinq9 (NASDAQ :FIVN). Zoom avait proposé d’acheter Five9 pour 14,7 milliards de dollars en actions et a déclaré que l’acquisition l’aiderait à aller au-delà de la vidéoconférence et servirait de moteur de croissance à long terme. Cependant, l’accord a été rapidement sabordé par les inquiétudes des régulateurs concernant la concurrence et les actionnaires de Five9 qui ont rejeté le projet d’acquisition.

Une branche du ministère américain de la Justice examinait l’accord par crainte d’une éventuelle participation étrangère. Mais cet examen est devenu muet après que les actionnaires de Five9 ont rejeté l’accord, renonçant à la prime de 13% que Zoom offrait sur les actions FIVN.

La perte de la prise de contrôle de Five9 a été un nouveau coup dur pour Zoom à un moment où l’entreprise était en difficulté. Cependant, les analystes semblent convaincus que l’offre principale de vidéoconférence de Zoom reste intacte et que la société reste un leader du marché malgré une concurrence croissante.

Achetez des actions ZM alors qu’elles commencent à se rallier

Zoom Video Communications est un stock délicat. Une grande partie de la baisse du cours de l’action de la société cette année est due au ralentissement de la croissance et au fait qu’elle n’a pas été en mesure de dépasser les niveaux de croissance astronomiques enregistrés pendant la pandémie. S’il est vrai que la croissance de Zoom a ralenti, les revenus de l’entreprise continuent de croître et ses bénéfices dépassent toujours les estimations de Wall Street.

Zoom est également rentable avec 455 millions de dollars de liquidités. Et si l’acquisition de Five9 n’a pas fonctionné, il y a fort à parier que Zoom est à la recherche d’une autre cible qui l’aidera à diversifier son activité. Le cours de l’action ayant baissé de 50 % par rapport aux sommets historiques et commençant à renaître de ses cendres, le moment est maintenant venu pour les investisseurs de prendre position.

L’action ZM est un achat.

A la date de publication, Joël Baglole n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.