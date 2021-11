Zococity Christmas Special : offrez un son de la plus haute qualité

Nous avons demandé à nos amis de Zococity de nous indiquer une série d’appareils sonores comme cadeaux parfaits pour ces prochaines vacances. Bien sûr, notre prémisse était claire : que ce soit pour écouter la musique individuellement ou avec d’autres, qu’elles offrent toutes une qualité fantastique. Ce sont vos propositions.

Edifier AirPulse A100 : le son 3D dans n’importe quelle pièce

Malgré leur taille compacte, ces enceintes actives intègrent des technologies avancées et des composants de classe mondiale pour reproduire la musique avec une qualité époustouflante. Par exemple, ils offrent un traitement audio numérique haute résolution, un codec aptX, des tweeters à ruban en aluminium haute sensibilité et un haut-parleur de graves et de médiums à faible distorsion avec châssis en aluminium de 5 pouces. Le résultat est une excellente réponse à tous les niveaux, une plage de fréquences étendue et une résolution ultra-nette. Plus d’infos et prix, ici.

Ils minimisent l’effet de réflexion. Amplificateur de puissance en deux parties Texas Instrument de classe D. Prend en charge le taux d’échantillonnage d’entrée jusqu’à 192 KHz. Connectivité multiple, Bluetooth 5.0 inclus. Sortie caisson de basses. 16 x 28,3 x 25,5 cm.

Vulkkano Blast XL : une « bête » preuve de tout

Organisez une fête où vous voulez avec ce puissant haut-parleur Bluetooth portable. Attention à vos identifiants : double diaphragme pour une puissance totale de 60 w, Bluetooth 5.0 qui garantit une musique sans arrêt, batterie 6600 mAh pour une autonomie jusqu’à 20 heures… De plus, il supporte les formats FLAC, WAV, WMA,

APE et MP3, et vous permet de coupler une paire d’unités en même temps pour obtenir un véritable son stéréo et donc jusqu’à 120 watts de puissance sonore. Plus d’infos et prix, ici.

IP67 : résistant à l’eau, à la poussière et au sable. Haut-parleur de 66 mm. Réponse en fréquence : 80 Hz – 18 KHz. Distorsion : ≤ 1%. Distance Bluetooth : jusqu’à 18 m. 220 x 72 x 95 mm / 880 gr.

Edifier R1280DBs : actif avec sortie SUB

Ils sont le renouvellement de la légendaire R1280DB et le résultat est on ne peut plus étonnant car, malgré le fait que leur prix soit typique d’une entrée de gamme, ils intègrent les caractéristiques d’un segment supérieur. Par exemple, ils disposent d’un port bass reflex avant avancé, d’un tweeter de 13 mm, d’un woofer moyen de 4 « et leur version Bluetooth est de 5.0, ce qui signifie qu’ils fonctionnent parfaitement avec les appareils Android et iOS. Cependant, ils possèdent de multiples entrées physiques (optique, coaxiale, double RCA…) car ils sont aussi des compagnons idéaux pour un téléviseur, un ordinateur, un baladeur, etc. Plus d’infos et prix, ici.

Soundfield Spatializer simule une scène sonore plus large. Détection automatique du subwoofer et activation numérique du crossover. Télécommande sans fil. Fabriqué en bois MDF. 43,2 x 30 x 18,3 cm.

HiBy R5 SABRE : prise en charge complète de MQA

Cela signifie que ce lecteur Hi-Res ultra-portable est capable de capturer et de reproduire le son du master de studio original dans un fichier suffisamment petit pour une diffusion et un téléchargement faciles ; parce que le R5 SABRE peut rendre MQA à 8x ! Pour cela, il intègre deux puces DAC Cirrus Logic CS43198 sur la carte mère, quatre capsules électrolytiques Panasonic 470uF qui complètent l’étage de sortie, deux amplificateurs OPA1642… Bref, des composants de premier ordre pour écouter de la musique à un niveau supérieur. Plus d’infos et prix, ici.

Écran LCD 4″ (16,8 millions de couleurs). Android 8.1 optimisé. Sorties ligne et casque SE 3,5 et 4,4 mm symétriques et jusqu’à 1 040 + 1 040 mW à 16 de puissance. MSEB : système d’égalisation 100% personnalisé. Compatible avec DSD, DXD, APE, AIFF, FLAC, WAV et WMA, et MP3, AAC, WMA, OGG, etc. Jusqu’à 18 heures d’autonomie. 10,7 x 6,1 x 1,5 cm / 160 gr.

Edifier W600BT : 30 heures de musique sans fil

Léger mais très résistant, avec des coussinets en similicuir doux et respirant, et une ergonomie exceptionnelle. Ce sont donc, à l’extérieur, ces écouteurs sans fil ; À l’intérieur, des haut-parleurs dynamiques NdFeB de 40 mm spécialement conçus pour fournir une réponse puissante à toutes les fréquences et avec n’importe quel genre musical. Son Bluetooth 5.1 garantit une transmission ultra stable, permet de les coupler avec deux appareils en même temps et atteint une distance de la source jusqu’à 10 m. Bref, de magnifiques « casques » d’une grande entreprise du monde de l’audio.

Plus d’infos et prix, ici.

Connecteur de câble de 3,5 mm. Profils A2DP, AVRCP, HFP. Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz. Niveau de pression acoustique : 93 + 3 dB spl (A). Impédance : 32 Ohm.

FiiO FA9 : un luxe exquis dans le design et le son

FiiO est l’une des marques préférées des audiophiles du monde entier. Les FA9 sont leurs premiers IEM avec une structure à six pilotes à armature équilibrée de type Knowles BA couplée à un filtre électrique à quatre voies. Cela se traduit, comme point de départ, par une capacité et des performances exceptionnelles. Autre nouveauté, ils intègrent trois ‘interrupteurs’ de réglage du son logés dans les capsules. Ils sont également dotés d’un tube sonore ultra-long de 80,6 mm et d’un câble en cuivre argenté monocristallin à huit fils de qualité supérieure. Cela dit, un nouvel objet de désir pour les puristes audio. Plus d’infos et prix, ici.

Driver SWFK-31736 pour les hautes fréquences, modèle EJ-33877 pour les médiums et type HODVTEC-31618 pour produire des basses puissantes. Technique d’impression 3D DLP complète. Façade taillée au diamant et boîtier transparent en résine noire translucide.

Zococity : experts audio

Entreprise espagnole spécialisée dans l’audio et la vidéo de haute qualité, Zococity dispose d’un magasin physique à Valence et d’un magasin virtuel 24 heures sur 24 (www.zococity.es). Soit en personne ou en ligne, Zococity propose une équipe humaine spécialement préparée pour conseiller de manière professionnelle et personnalisée selon les besoins et les goûts de chaque client. Avec un portefeuille qui comprend plus de 50 marques audio et vidéo premium, faites attention à leurs offres et à leurs produits reconditionnés, avec toutes les garanties de fonctionnement mais à des prix nettement inférieurs.