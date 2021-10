Zoë Kravitz dit que son prochain album explorera le divorce de Karl Glusman

Zoé Kravitz revisite ses moments difficiles récents alors qu’elle les canalise dans sa nouvelle musique.

La star de 32 ans de Big Little Lies a fait la couverture du numéro automne/hiver d’AnOther Magazine et dans l’article publié en ligne le jeudi 7 septembre. 30, elle a partagé que son groupe Lolawolf n’est pas actuellement active mais qu’elle et le producteur Jack Antonoff travaille sur son prochain album solo “depuis quelques années, par intermittence”.

En ce qui concerne les paroles, elle a expliqué qu’elle exploiterait les différentes émotions qu’elle a vécues au cours de cette période, y compris les hauts et les bas de sa relation avec son ex-mari. Karl Glusman. Elle a demandé le divorce en décembre 2020 après 18 mois de mariage avant de finaliser la procédure le mois dernier.

“Je l’ai écrit sur une longue période de temps, capturant inconsciemment cette gamme d’émotions, ce qui a été intéressant de regarder en arrière et de voir ce que j’écrivais à leur sujet, alors et maintenant et entre les deux”, a expliqué Zoë. “C’est personnel. Il s’agit d’amour et de perte.”