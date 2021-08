Zoe Kravitz et Channing Tatum alimentent les rumeurs de rencontres avec une sortie câline

Les gens spéculent à nouveau sur le statut de la relation de Zoe Kravitz et Channing Tatum. Le couple photogénique a été photographié à New York jeudi, avec Tatum à vélo et Kravitz marchant à côté de lui ou roulant derrière lui sur le vélo. Page Six a les photos, et bien que le langage corporel puisse être interprété comme simplement amical, beaucoup se demandent si cette intimité facile signifie que leur relation professionnelle est devenue romantique.

Kravitz réalise son premier film Pussy Island, avec Tatum dans le rôle principal. Deadline a annoncé la nouvelle en juin. “Frida est une jeune serveuse intelligente de Los Angeles qui a les yeux rivés sur le prix : le philanthrope et magnat de la technologie Slater King (Tatum)”, lit-on dans la description officielle du film. “Quand elle se fraye un chemin habilement dans le cercle restreint de King et finalement dans un rassemblement intime sur son île privée, elle est prête pour un voyage d’une vie. Malgré le cadre épique, des gens magnifiques, du champagne toujours à flot et des soirées dansantes, Frida peut sentir qu’il y a plus sur cette île qu’il n’y paraît. Quelque chose qu’elle n’arrive pas à mettre le doigt sur le doigt. Quelque chose de terrifiant. “

Des rumeurs ont commencé sur la relation de Tatum et Kravitz en janvier, mais ils ont nié toute romance. “Ils travaillent ensemble sur un projet à venir et ce n’est pas vrai qu’ils sortent ensemble”, a déclaré une source à PEOPLE. Ce n’est pas la première fois que Kravitz et Tatum collaborent pour un projet, travaillant ensemble sur Le film Lego Batman en 2017, dans lequel Tatum a exprimé Clark Kent et Kravitz Cat Woman. L’actrice incarnera également Cat Woman dans le prochain film de Robert Pattinson Batman.

Kravitz a demandé le divorce de son ex-mari Karl Glusman le 23 décembre, selon les dossiers judiciaires obtenus par PEOPLE et confirmés par le représentant de l’actrice de High Fidelity. The Independent a rapporté que Kravitz avait partagé une citation faisant apparemment référence à son divorce sur son histoire Instagram aux côtés d’un mème de quelqu’un jetant des ordures dans une benne à ordures étiqueté “des lieux et des choses qui ne servent plus mon plus grand et plus grand bien”.

Kravitz et Glusman se sont mariés en juin 2019 au domicile parisien du père de la mariée, le rockeur Lenny Kravitz, et ont célébré leur premier anniversaire cet été sur Instagram avec des messages affectueux. Pour l’instant, Kravitz et Glusman ont supprimé toutes les photos l’un de l’autre de leurs profils Instagram, mais continuent actuellement de se suivre.

Aucune des deux parties n’a évoqué la raison de leur séparation, et la star de Batman a déclaré à Dax Shepard sur son podcast Armchair Expert en mai 2020 que Glusman était “le seul”. Lorsqu’on lui a demandé comment elle savait qu’elle était prête à se marier, Kravitz a répondu : “J’ai l’impression de l’avoir connu toute ma vie. C’est l’une des personnes les plus gentilles que j’aie jamais rencontrées.”

Quant à Tatum, il s’est à nouveau séparé de la chanteuse Jessie J en octobre après que les deux se soient fréquentés depuis qu’ils ont été liés pour la première fois en octobre 2018. En avril 2018, l’acteur de 21 Jump Street s’est séparé de sa femme Jenna Dewan, qui a annoncé en février 2020 que elle était fiancée à l’acteur Steve Kazee. Dewan et Tatum partagent leur fille Everly, 7 ans, et Dewan a accueilli son fils Callum avec Kazee en mars de l’année dernière.