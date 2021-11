Zoe Kravitz et Channing Tatum deviennent officiels sur Instagram avec la photo d’Halloween de « Taxi Driver »

Channing Tatum et Zoë Kravitz officialisent leur relation sur Instagram, célébrant leur premier Halloween avec des costumes assortis du film classique Taxi Driver de Martin Scorsese. Tatum et Kravitz, qui ont déclenché des rumeurs de rencontres pour la première fois en janvier, ont tous deux partagé une photo de leur histoire Instagram de leurs costumes coordonnés.

L’actrice de Big Little Lies était habillée en Iris, le personnage de Jodie Foster dans le film, portant un haut à fleurs, un short rouge et un chapeau surdimensionné. L’acteur de Magic Mike, quant à lui, a incarné le personnage de Robert De Niro, Travis Bickle, vêtu d’une veste vert olive et d’un mohawk, lui éclaboussant le visage de faux sang.

Le couple est resté en grande partie privé de leur relation après avoir commencé à travailler ensemble l’année dernière sur le premier réalisateur de Kravitz, Pussy Island, et un initié a déclaré à PEOPLE le mois dernier qu’ils étaient « plus détendus ces derniers temps » lorsqu’il s’agissait d’être repérés ensemble. « Ils ne semblent plus se soucier de cacher leur relation », a déclaré la source. « Il est évident qu’ils sont très heureux. »

(Photo : Zoé Kravitz)

Kravitz et Tatum ont été aperçus main dans la main et profitent du temps ensemble en public depuis août, mais n’ont pas assisté au Met Gala 2021 ensemble. Alors que les deux stars ont foulé le tapis rouge lors de l’événement du 13 septembre, elles sont arrivées séparément. Ils sont cependant partis ensemble et ont ensuite été photographiés en train d’assister à une after-party du Met Gala organisée par Alicia Keys ensemble.

Tatum a également eu une rencontre révélatrice sur les réseaux sociaux avec le père de sa petite amie, le rockeur Lenny Kravitz, en septembre. Le gagnant d’un Grammy a posté sur Instagram une photo torride de sa chemise déboutonnée dans la cuisine, sous-titrée : « 14h37. Bonjour. Toute la nuit en studio la nuit dernière. 3 albums à l’horizon. De retour. Amour. » Tatum a rapidement commenté le post : « Bon dieu mec. Qu’est-ce que tu manges ou ce qu’il y a dans l’eau ou les gènes. Ce n’est pas naturel. Est-ce que tu fais juste des abdos comme toute la journée ? » L’artiste de « Fly Away » a répondu en plaisantant: « Mec, j’essaie juste de participer au prochain Magic Mike. Des liens? »

Tatum et Kravitz sortaient tous les deux de leurs ruptures récentes lorsqu’ils se sont rencontrés. Kravitz était marié à Karl Glusman en juin 2019, mais a demandé le divorce le 23 décembre et a finalisé la séparation en août de cette année. Tatum était déjà sorti avec Jessie J après son divorce avec Jenna Dewan en octobre 2018. Les deux partagent une fille de 8 ans, Everly.