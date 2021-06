Zoë Kravitz fait ses débuts en tant que réalisateur avec Channing Tatum avec ⋆ .

Zoé Kravitz (Le Batman, Mad Max : Fury Road, Haute fidélité) fera ses débuts de réalisatrice avec le thriller de genre L’île de la chatte avec Channing Tatum (Kingsman : le cercle d’or, Foxcatcher, 21 rue du saut), selon la date limite. Le film a été co-écrit par Kravitz avec ET Feigenbaum (Haute fidélité).

CONNEXES: Channing Tatum mène une révolution en Amérique: la bande-annonce du film

Dans L’île de la chatte, Frida est une jeune serveuse intelligente de Los Angeles qui a les yeux rivés sur le prix : le philanthrope et magnat de la technologie Slater King (Tatum). Lorsqu’elle se fraye un chemin habilement dans le cercle restreint de King et finalement dans un rassemblement intime sur son île privée, elle est prête pour un voyage d’une vie. Malgré le cadre épique, les belles personnes, le champagne qui coule toujours et les soirées dansantes nocturnes, Frida peut sentir qu’il y a plus sur cette île qu’il n’y paraît. Quelque chose sur laquelle elle n’arrive pas à mettre le doigt. Quelque chose d’un peu terrifiant.

“Le titre signifie beaucoup de choses”, a déclaré Kravitz au point de vente. «J’ai commencé à écrire cette histoire en 2017. En tant que femme en général et femme dans cette industrie, j’ai connu des comportements assez sauvages de la part du sexe opposé. Le titre était une sorte de blague au début, cet endroit où les gens allaient, amenaient des femmes, faisaient la fête et traînaient. L’histoire a évolué vers autre chose, mais le titre a fini par avoir plusieurs significations. Et cela fait allusion à cette époque et à ce lieu dans lesquels nous prétendons ne plus être, en termes de politique sexuelle. Les gens évoluent et changent, mais il y a toujours un mauvais goût dans la bouche de beaucoup de gens à cause des comportements passés. C’est un clin d’œil à cela, mais c’est aussi ludique, et un film vraiment ludique à bien des égards. J’aime que le titre soit en tête et qu’il ait un sens lourd en dessous. “

Kravitz a poursuivi en disant que Tatum était son premier choix pour jouer Slater King, ajoutant qu’il était « celui à qui j’ai pensé quand j’ai écrit ce personnage. Je savais juste de Magic Mike et ses spectacles, j’ai eu l’impression qu’il est un vrai féministe et je voulais collaborer avec quelqu’un qui était clairement intéressé à explorer ce sujet.

Channing dit qu’il a été choqué par l’offre de jouer Slater : « Je ne la connaissais pas. Je l’avais regardée dans des films, je savais qu’elle produisait Haute fidélité et j’avais vu ça, mais je ne savais pas qu’elle créait à un niveau comme celui-ci, où elle voulait réaliser. Cela est sorti de nulle part et le sujet m’a fait dire, attendez, pourquoi pensez-vous à moi pour cela? Personne ne me donne la chance de jouer un rôle comme celui-ci, tout le monde me jette dans une ruelle différente et attend de moi que je fasse une certaine chose. C’était effrayant et libérateur, juste de pouvoir avoir une conversation libre, où j’étais autorisé à tout gâcher et à dire les mauvaises choses. C’est devenu moins une affaire d’hommes et de femmes et plus une chose humaine qui ouvrira les yeux des gens, plutôt que de nous tracer des lignes dans le sable, tu es un homme, je suis une femme, c’est nous contre toi. Cela va plus loin dans une direction qui me fascine et je suis intéressé à voir comment les gens reçoivent cela et le décomposent dans leur propre vie. Et ce qu’ils pensent que le film signifie et comment auraient-ils pris des décisions.

CONNEXES: Soderbergh, Kravitz et HBO Max font équipe pour Thriller KIMI

Bruce Cohen, Kravitz, Tiffany Persons et Tatum’s Free Association produiront le projet. FilmNation gère les droits internationaux avec CAA media Finance représentant les droits nationaux sur le marché de Cannes. Le film est une coproduction entre This Is Important, Free Association et Bruce Cohen Productions.