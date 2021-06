Zoë Kravitz fera ses débuts en tant que réalisatrice avec ‘Pussy Island’ ⋆ .

in

Zoé Kravitz fera ses débuts de réalisatrice avec le long métrage à suspense Pussy Island, mettant en vedette Channing Tatum.

Kravitz a écrit le script avec ET Feigenbaum, et Tatum incarnera un milliardaire de la technologie et propriétaire d’une île privée, rapporte Variety. Voici une ventilation du synopsis:

Le film suit une jeune serveuse de Los Angeles nommée Frida, qui vise le magnat de la technologie Slater King, joué par Tatum. Frida fait son chemin dans le cercle restreint de King et assiste à une réunion intime sur son île privée, où elle fera le voyage de sa vie. Malgré le bel emplacement et les gens riches, Frida découvre qu’il y a plus sur l’île qu’il n’y paraît – quelque chose de terrifiant.

Zoë Kravitz (Photo de Dimitrios Kambouris/. pour The Met Museum/Vogue)

Kravitz produira le projet aux côtés de Bruce Cohen Productions, Personnes Tiffany, et les sociétés de production Free Association et This Is Important, selon le rapport.

Pendant ce temps, Kravitz jouera ensuite Catwoman dans Matt Reeves prochain film The Batman, avec Robert Pattinson. Elle rejoint une liste restreinte de femmes noires qui ont dépeint le méchant emblématique de la bande dessinée. Eartha Kitt joué Catwoman dans la série télévisée des années 1960 et Halle Berry a pris le personnage en 2004 dans Catwoman.

Kravitz avait précédemment révélé qu’elle ne pouvait pas obtenir d’audition pour celui de Christophe Nolan The Dark Knight Rises lors d’une interview en 2015 avec Nylon.

Apparemment, sa race était le problème, a rapporté le Grio.

“Dans le dernier film de Batman [The Dark Knight Rises], ils m’ont dit que je ne pouvais pas obtenir une audition pour un petit rôle qu’ils jouaient parce qu’ils n’allaient pas « devenir urbain »”, a-t-elle déclaré. « C’était comme : « Qu’est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit ? » Je dois jouer le rôle du genre ‘Yo, quoi de neuf, Batman ? Qu’est-ce qui se passe avec chu?’”

L’année dernière, Kravitz a admis que la pression de vivre dans l’ombre de sa mère, actrice Lisa Bonet et papa rock star Lenny Kravitz une fois, elle a envisagé d’abandonner complètement son nom de famille.

PASADENA, CALIFORNIE – 17 JANVIER : Zoë Kravitz de « High Fidelity » prend la parole lors du segment Hulu de la tournée de presse TCA d’hiver 2020 au Langham Huntington, Pasadena, le 17 janvier 2020 à Pasadena, Californie. (Photo par Amy Sussman/.)



Parler à Dax Shepard pour son podcast Armchair Expert, la starlette s’est confiée sur les défis auxquels elle a été confrontée dans sa carrière. L’un d’eux est l’insécurité qu’elle ressentait à l’idée d’être constamment associée à ses parents tout en se faisant un nom.

« Avez-vous embrassé votre nom ou l’avez-vous fui ? » demanda Shepard.

“J’ai pensé à ne pas l’utiliser”, a déclaré Kravitz. « J’ai pensé à prendre mon deuxième prénom. J’ai essayé de le faire, mais ça n’a pas collé. Les gens n’arrêtaient pas d’oublier. Personne ne répondait à cette idée que j’avais. Je le dirais à mon agent et cela ne se produisait tout simplement pas.

Elle a également noté que malgré ses bonnes intentions, son père avait contesté ses tentatives de laisser tomber son nom, se rappelant: “Je pense aussi que je l’ai mentionné à mon père à un moment donné et je pense que je pouvais sentir que cela le rendait un peu triste. Alors, oui, je suis resté en quelque sorte avec ça, j’avais l’habitude d’être vraiment peu sûr des gens qui m’associent simplement à ma famille et maintenant j’aime ça – je suis tellement fier d’eux et c’est cool.

les Grio Cortney Wills et Bleu Telusma contribué à ce rapport.

