Zoë Kravitz marche sur le tapis rouge du Met Gala 2021 dans une robe en maille chatoyante

Zoë Kravitz sait faire de la magie du tapis rouge, même sans Magic Mike.

L’actrice portait une robe en maille chatoyante sur le tapis rouge du Met Gala 2021, où elle et son petit ami Channing Tatum ont marché séparément.

Son ensemble Saint Laurent orné de bijoux – composé d’une série de logos YSL imbriqués – était complètement transparent et comportait une fente dans le dos.

Elle a associé le look à des sous-vêtements tout aussi accrocheurs: le même soutien-gorge à peine là (3 390 $) qu’elle portait pour une publicité YSL en juillet et un string qui semblait être orné de pierres scintillantes.

Le design éblouissant était un choix approprié, étant donné que Kravitz est le visage de la beauté YSL depuis 2016.

Le style dénudé a mis en évidence ses nombreux tatouages, dont elle a récemment déclaré qu’elle avait complètement perdu le compte.

Kravitz n’était pas le seul à adopter des styles purs au Met de cette année, alors que Kendall Jenner est sorti dans une robe nude scintillante inspirée du personnage “My Fair Lady” d’Audrey Hepburn.

La star de “Big Little Lies” a arboré une série de looks aventureux de Saint Laurent au Met Gala au fil des ans, notamment une robe noire plongeante en 2019 et une robe en dentelle avec une fente dangereusement haute en 2018.

Une chose qui est différente au sujet de l’année cependant? Sa relation supposée avec Channing Tatum.

Bien que la star de “21 Jump Street” ait posé séparément pour des photos sur les marches du Met – vêtue d’un costume Versace classique – des rumeurs de rencontres l’entourent, lui et Kravitz, depuis janvier, lorsque Kravitz a demandé le divorce de son mari, Karl Glusman.

Bien qu’ils aient nié être sortis ensemble à l’époque, ils ont été photographiés ensemble à New York cet été lors d’une série de sorties allant d’une balade à vélo très discutée à une promenade dans Central Park.

Les afters du Met Gala seront peut-être la prochaine destination du duo dans la Grosse Pomme.