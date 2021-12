Zoe Lister-Jones qualifie Chris Noth de « prédateur sexuel » et l’accuse de comportement « sexuellement inapproprié » sur le tournage de « Law & Order »

À la suite des récentes allégations d’agression sexuelle contre Chris Noth, l’actrice Zoe Lister-Jones a présenté de nouvelles allégations de « prédateur sexuel » au sujet de la star de Sex and the City. Jones s’est rendue sur Instagram pour accuser Noth de comportement « sexuellement inapproprié » sur le tournage de Law & Order, lors du tournage d’un épisode dans lequel elle est apparue. « La semaine dernière, mon ami m’a demandé ce que je pensais de la mort de M. Big dans And Just Like Ça…, et j’ai dit, honnêtement, que je me sentais soulagée », a commencé Lister-Jones.

« Il m’a demandé pourquoi et je lui ai répondu que c’était parce que je ne pouvais pas séparer l’acteur de l’homme, et que l’homme est un prédateur sexuel », a-t-elle poursuivi. « Mon ami était alarmé par mon choix de mots. Et pour être honnête, moi aussi. Je n’avais pas pensé à cet homme depuis tant d’années, et pourtant il y avait une virilité dans mon langage qui venait d’un endroit profond et enfoui. » Lister-Jones, 39 ans, a ensuite partagé qu’elle travaillait dans une boîte de nuit appartenant à Noth, quand elle avait la vingtaine, et a allégué qu’elle avait vu Noth être « sexuellement inapproprié » avec un collègue.

Lister-Jones a ajouté que, la « même année » où elle travaillait pour le club de Noth, elle est également apparue à ses côtés dans un épisode de Law & Order. « Pendant ma scène d’interrogatoire, il avait 22 onces de bière sous la table qu’il buvait entre les prises », a-t-elle affirmé. « En une seule prise, il s’est approché de moi, a reniflé mon cou et m’a murmuré: » Tu sens bon. » Je n’ai rien dit. Mon ami du club n’a jamais rien dit. C’est si rare que nous le fassions. »

PEOPLE a contacté les représentants de Noth pour commentaires, mais ils ont refusé de commenter les allégations de Lister-Jones. Cependant, le point de vente a reçu un commentaire d’une source anonyme concernant les allégations. « Alléguer que Chris était ivre sur le tournage de Law & Order est également entièrement faux », a déclaré la source.

Jeudi, The Hollywood Reporter a publié un rapport détaillé des accusations portées contre Noth, portées par deux femmes. Les femmes affirment que Noth les a violées, un incident présumé ayant eu lieu en 2004 et l’autre en 2015. THR a contacté Noth pour une déclaration, et il a répondu.

« Les accusations portées contre moi par des personnes que j’ai rencontrées il y a des années, voire des décennies, sont catégoriquement fausses. Ces histoires pourraient dater d’il y a 30 ans ou 30 jours – non veut toujours dire non – c’est une ligne que je n’ai pas franchie », Rien de précisé. « Les rencontres étaient consensuelles. Il est difficile de ne pas remettre en question le moment où ces histoires sont sorties. Je ne sais pas avec certitude pourquoi elles refont surface maintenant, mais je sais ceci : je n’ai pas agressé ces femmes. »