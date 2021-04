Zoe Sugg montre sa bosse de bébé alors qu’elle pose en sous-vêtements ⋆ .

Zoe Sugg attend son premier enfant avec son petit ami Alfie Deyes (Photo: Zoe Sugg / Instagram)

Zoe Sugg s’est déshabillée jusqu’à ses sous-vêtements pour montrer fièrement sa bosse de bébé en pleine croissance.

La star des médias sociaux, 31 ans, également connue sous le nom de Zoella, attend son premier enfant avec son petit ami Alfie Deyes.

Et elle a célébré avoir atteint la moitié de sa grossesse en enfilant un ensemble de sous-vêtements blancs Calvin Klein, laissant son ventre exposé.

Publiant les photos sur sa page Instagram, elle a écrit: “ À mi-chemin pour vous rencontrer. ”

Zoe et Alfie ont révélé qu’ils attendaient dans une jolie vidéo le mois dernier.

Dans le clip, la femme de 31 ans a montré sa bosse et elle a été filmée en train de subir son échographie.

Le couple a ensuite levé son scan pour la caméra et a embrassé la photo.

La star a écrit dans la légende: “ Nous sommes très heureux de partager avec vous, que notre petite fille nous rejoindra en septembre. ”

Alfie, 27 ans, a également partagé une jolie vidéo de Zoe assise sur ses genoux et dépliant une série d’images numérisées, et a écrit la même légende.

Le couple a commencé à sortir ensemble en 2012 et, en octobre 2020, ils ont célébré leur huitième anniversaire ensemble.

Alfie avait précédemment révélé qu’ils s’étaient rencontrés lors d’une fête, en disant: “ J’ai l’impression qu’il y a seulement quelques mois, j’étais à une fête à Londres en train de dire à un ami que je “pensais que cette fille là-bas” était sexy … je ne savais pas que je «Je vivrais un jour avec elle, posséderais un chien ensemble et dans une relation de 7 ans!

Et bien qu’ils approchent d’une décennie ensemble, le couple est toujours amoureux, alors qu’Alfie a récemment partagé des photos de sa petite amie sur Instagram et a écrit: “ Tard dans la nuit, je réalise à quel point je frappe fort … ”

Les superstars en ligne vivent ensemble à Brighton dans leur magnifique maison de cinq chambres d’une valeur de 1,7 million de livres sterling.

Plus: Zoella



Zoe et Alfie ont souvent été interrogés sur le moment où ils se marieraient, Zoe disant qu’elle préférait ralentir les choses avec son copain.

Cependant, dans une vidéo YouTube, elle a déclaré à propos d’une proposition possible: “ Je sais à 100% que vous allez planifier [the proposal]… Et vous le ferez très bien.

