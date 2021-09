La chanteuse et compositrice de Breakout Zoe Wees a partagé son dernier single, une collaboration triomphale avec le hitmaker R&B 6LACK intitulé « That’s How It Goes ». Le morceau arrive avec un clip officiel qui suit le duo à travers un voyage de sortie victorieux d’une période de désespoir.

« J’ai adoré travailler avec 6LACK. Savoir que 6lack travaillait très dur jusqu’à ce qu’il devienne ce qu’il est maintenant m’a inspiré à un niveau différent », a expliqué Wees dans un communiqué. « La façon dont il a apprécié toute l’équipe et notre nouvelle chanson est tellement agréable à voir. Il a l’une des plus belles âmes. Et je suis en feu en jouant celui-ci avec lui.

6LACK partage ses propres éloges pour le musicien originaire d’Allemagne, en déclarant : « Vraiment heureux de pouvoir travailler avec des personnes qui parlent directement à mon esprit. Zoe Wees a créé un pont entre son monde et le mien, et « That’s How It Goes » est une chanson qui véhicule un message qui ne s’effacera jamais. Triompher par le désespoir. Cela me rappelle d’où je viens, qui je suis et où je veux aller ensuite.

Bien que sa discographie continue de s’étendre, et rapidement, Wees a été assez sélective quant aux artistes avec lesquels elle collabore. 6LACK rejoint une courte liste qui présente des morceaux partagés avec un DJ international puissant Kygo, Moonbootica et Tom Walker.

La chanteuse interprétera “That’s How It Goes” sur son prochain tournée européenne devrait débuter à Dublin, en Irlande, le 8 mars 2022. La chanson rejoint une setlist qui comprend des chansons du premier EP de Wees, Golden Wings, qui comprend les chansons notables “Control”, “Des filles comme nous» et « Tiens-moi comme avant. »

La tournée se déroulera jusqu’au 19 avril 2022, où Wees terminera le dernier des 9 spectacles en Allemagne après avoir visité des lieux à Paris, Birmingham, Amsterdam, Milan, Zurich, Vienne et plus encore.

Diffusez ou achetez le dernier single de Zoe Wees, « Voilà comment ça se passe avec 6LACK ».