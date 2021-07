Zoe Wees publie les premiers enregistrements de singles Spotify

Auteur-compositeur-interprète pop allemand émergent, Zoe Wees, publiera ses premiers enregistrements Spotify Singles. En tant que visage du programme EQUAL 2021 de Spotify pour le mois de mai, en tant que l’un des artistes RADAR allemands de Spotify en 2020, la jeune star compte près de 10 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify et est ravie de partager ces nouvelles chansons avec sa large base de fans mondiale.

La face A est une version ballade sincère de son single à succès, “Hold Me Like You Used To”, soutenue par une section de cordes époustouflante. Pour la face B, Zoe adapte sa voix puissante avec une reprise brute et émouvante de « You Broke Me First » de l’auteure-compositrice-interprète canadienne Tate McRae. Vous pouvez consulter les deux pistes ci-dessous.

À ce jour, la musique de Zoe Wees a été présentée sur plus de 345 listes de lecture Spotify dans le monde, dont New Music Friday, Today’s Top Hits, Hits du Moment, It’s Hits Sweden et Pop Rising, avec les deux premiers singles de Zoe (« Control » et « Girls Like Nous”) ayant atteint un demi-milliard de streams mondiaux.

Zoe Wees déclare : « J’ai décidé de faire une version à cordes de ‘Hold Me Like You Used To’ parce que j’adore les cordes et je voulais donner à la chanson un autre son avec un autre type d’ambiance qui la rend encore plus triste. J’ai repris Tate McRae parce que j’aime “Tu m’as cassé d’abord”, j’aime Tate, et elle fait un travail incroyable. J’adore les paroles et la façon dont elle a écrit la chanson.

Zoe Wees prendra également la route au printemps prochain lors de sa première tournée européenne en tête d’affiche. Pendant 25 dates, la chanteuse et compositrice montante interprétera des morceaux actuellement inédits ainsi que des chansons de son premier EP Golden Wings, disponible dès maintenant via Capitol Records.

La tournée débutera à Dublin, en Irlande, le 8 mars 2022 et se poursuivra jusqu’au 19 avril 2022, où Wees terminera le dernier des 9 spectacles en Allemagne. Les billets sont maintenant disponibles via Groupes en ville.