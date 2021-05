‘Zoey’s Extraordinary Playlist’ Boss sur ce Zoey & Max Shocker et ce qui pourrait être ensuite ⋆ .

[Warning: The below contains MAJOR spoilers for the Zoey’s Extraordinary Playlist Season 2 finale “Zoey’s Extraordinary Goodbye.”]

Tout comme Zoey (Jane Levy) prend une décision concernant sa vie amoureuse, elle est frappée d’une bombe dans la finale de Zoey’s Extraordinary Playlist Saison 2 – et cela survient alors que nous attendons toujours des informations sur l’avenir de la comédie musicale NBC.

Zoey et Simon (John Clarence Stewart) – qui a maintenant un nouvel emploi chez SPRQ Point – ont l’une des ruptures les plus matures à la télévision avant qu’elle ne prévoie d’arrêter Max (Skylar Astin) à l’aéroport et de l’empêcher de se rendre à New York. Après avoir mal compris une chanson de cœur, elle pense qu’elle a perdu sa chance … jusqu’à ce qu’il la trouve et révèle qu’il n’est pas monté dans l’avion et a rompu avec Rose (Katie Findlay). Mais juste au moment où Zoey dit à Max qu’elle veut être avec lui, surprise! Il l’entend chanter une chanson de cœur, «Je fond avec toi», lui donnant la perspicacité dans son esprit qu’elle a eue dans le sien tout ce temps.

«Nous mettons beaucoup de trains en mouvement pour la saison 3», a déclaré le producteur exécutif Austin Winsberg à TV Insider. «Il y a beaucoup d’opportunités pour nos personnages de grandir et de s’engager sur de nouvelles voies dans la saison 3. Pour moi, il reste encore beaucoup d’histoire à raconter.»

Nous avons essayé de savoir ce qui pourrait être la suite après cette finale.

Pourquoi «I Melt With You» est-il la chanson du cœur de Zoey?

Austin Winsberg: J’essayais juste de penser à ce qu’elle voulait exprimer, si elle le pouvait, dans une chanson qu’elle ressentait à ce moment-là. De toute évidence, il y a beaucoup de chansons d’amour là-bas. Mais pour moi, c’était juste un qui me semblait amusant, approprié sur le plan lyrique. J’ai aimé que la première chanson que nous ayons jamais faite dans la série quand elle est dans la machine IRM est “C’est la fin du monde tel que nous le savons” et c’était “J’arrêterai le monde et je fondrai avec toi.” J’ai aimé qu’il y ait du «monde» dans les deux, et c’était juste le bon genre d’ambiance.

Max entendre une chanson de cœur conduit à tant de questions, mais est-ce toujours le pouvoir de Zoey qui vient d’être projeté sur lui parce qu’elle s’ouvrit à lui?

Nous avons passé beaucoup de temps au cours des deux dernières saisons à parler de l’inégalité de leur relation – et cela s’est produit dans beaucoup de ces combats de Max et Zoey – et du fait qu’il n’est pas juste qu’elle ouvre une fenêtre sur son cerveau sur ce qu’il est. sentiment, mais il n’a pas la même fenêtre sur elle. Quand elle reçoit la visite de son père dans le rêve et qu’il parle de lui faisant partie de l’univers maintenant et peut-être de toutes ces choses qui se passent, peut-être qu’il a un certain contrôle sur cela. Dans cette dernière scène juste après qu’elle ait mentionné l’univers, c’est quand ce changement de pouvoir ou cette transition se produit.

À l’approche de la saison 3, l’idée serait qu’après tout ce temps qu’elle a eu une fenêtre sur lui, il a maintenant une fenêtre sur elle. Et j’ai le sentiment que pour que les relations fonctionnent en général dans la vie, il doit y avoir une sorte d’équilibre ou d’égalité. Lui donner le pouvoir lui permet maintenant de voir ce qui se passe dans sa tête aussi, de faire preuve d’empathie avec elle et de comprendre. En plus de cela, à des fins de comédie romantique, je pense simplement que c’est drôle pour deux personnes d’être dans une relation et de savoir exactement ce que pense l’autre personne et quel genre de complications cela pourrait causer.

Peut-il seulement entendre les chants du cœur de Zoey ou pourra-t-il entendre ceux des autres?

C’est une excellente question. C’est quelque chose qui n’a pas encore été entièrement décidé.

Zoey trouvera-t-elle quelqu’un d’autre qui entend des chants de cœur, pas nécessairement quelqu’un qu’elle connaît déjà?

Nous en avons parlé très tôt dans la saison 1. Et certainement, quand nous parlons de super-héros et d’histoires d’origine de super-héros et tout cela, il y a généralement un endroit dans une émission de super-héros où ils découvrent quelqu’un d’autre avec du pouvoir. C’est donc quelque chose dont nous avons vraiment pensé. Nous avons parlé de Max obtenir les pouvoirs depuis très tôt dans la saison 1, c’est donc la relation que nous sommes le plus intéressés à explorer avec cela pour le moment.

Ils sont définitivement ensemble, non? Parce que le choc de lui entendre le chant du cœur a pris le dessus sur ce moment.

Ils se confessent leur amour à la fin. L’intention est pour eux d’essayer définitivement d’aller de l’avant.

En quoi la relation va-t-elle être différente cette fois, à part ce nouvel équilibre?

Zoey avait beaucoup de craintes et beaucoup de doutes sur le fait de se donner complètement à Max. Au cours de la saison 2 et certainement dans l’épisode de flashback et en parler en thérapie, nous voyons qu’elle a beaucoup de craintes de le perdre et beaucoup de craintes sur ce que signifie se donner à quelqu’un. Elle a vu la précarité de cela quand Mitch [Peter Gallagher] presque perdu Maggie [Mary Steenburgen] et aussi toute la saison 1, et Maggie perdant l’amour de sa vie, Mitch. Cela la rendait prudente et craintive d’une vraie relation.

Quand son père lui chante «J’ai vécu» dans la finale de la saison, c’est un message pour elle que vous devez arrêter de choisir la peur et embrasser la vie. À partir de ce moment, elle décide d’aller à l’aéroport pour lui dire qu’elle fait le choix qu’elle n’aura plus peur et que la vie et l’amour sont des risques et de la douleur et des défis, mais c’est ce que c’est et c’est ce que cela signifie. vivre la vie. En tant que personnage qui a été fermé et voit le monde en termes très noirs et blancs en tant que codeur informatique, pour elle, s’ouvrir complètement comme ça est l’évolution vers laquelle nous nous dirigeons depuis deux saisons.

Maintenant, elle va de l’avant avec Max sans hésitation, sans le bagage d’avoir été en proie au chagrin, comme si elle était au début de la saison, et elle va vouloir que ça marche. De nouveaux défis vont surgir du fait que maintenant ils ont cette complication qu’ils peuvent tous les deux entendre les chansons de l’autre.

En raison de la connexion que Zoey avait avec Simon, il était important pour elle de jouer cette connexion et de voir ce que c’était vraiment. J’avais l’impression qu’elle ne serait pas prête à s’engager totalement envers Max tant qu’elle n’aurait pas joué cette dynamique avec Simon.

J’aime la maturité de Simon et Zoey à propos de leur rupture. J’ai hâte qu’ils soient amis parce que j’ai l’impression qu’ils peuvent l’être.

J’espere. Je n’aime pas méchammenter l’un de nos personnages et j’ai vraiment l’impression que tout le monde est humain et peut-être qu’il y aura un chemin un peu inconfortable ou cahoteux vers l’amitié, mais j’ai certainement l’impression qu’ils s’apportent beaucoup. Skylar, John et Jane m’ont mis au défi de ne pas faire en sorte que Zoey soit un prix et de ne pas faire en sorte qu’ils se disputent pour elle. Je pensais juste que c’était une manière plus évoluée et plus mature d’aborder tout. J’aime l’amitié Max et Simon, alors j’aimerais qu’ils puissent tous coexister et s’entendre.

Simon a un nouvel emploi et on a l’impression que c’est là que tout son arc cette saison menait. Est-il peut-être le plus heureux et le plus optimiste que nous ayons vu?

Oui, c’était important pour moi, surtout avec la rupture de Simon et Zoey dans la finale, que nous ne ramenions pas Simon dans un endroit déprimé. Une grande partie de la saison 1, il faisait face au chagrin du suicide de son père et à la culpabilité, à la colère et à la honte et à tous les sentiments associés à cela. Je voulais le voir sortir plus positif de l’autre côté, donc en chantant «I’m Still Standing» à la fin et en obtenant ce nouveau travail où il fait cet incubateur, ce qui est très important pour lui, je pense qu’il atterrit bien à la fin de la saison et nous ouvre également la voie pour nous raconter des histoires plus inclusives dans la saison 3 et amener de nouvelles entreprises plus petites et plus de diversité à SPRQ Point.

Mo [Alex Newell] et Perry [David St. Louis] sont bien placés en fin de saison après quelques ratés. Comment vouliez-vous utiliser ces bosses et cette réconciliation éventuelle pour faire évoluer les deux personnages, en particulier Mo?

Alex Newell est tellement doué pour me mettre au défi d’être authentique et me mettre au défi de me plonger dans les conversations les plus difficiles ou les choses qui pourraient être plus inconfortables. Il a été un excellent allié et également un partenaire créatif pour parler de ce genre de choses, il était donc important lorsque nous parlions de la relation avec Perry que nous parlions vraiment de ce que certains de ces vrais problèmes pourraient et seraient. Maintenant qu’ils sont venus dans un meilleur endroit, je suis également impatient de voir ce que c’est pour Mo, qui était un peu cette personne insouciante et indépendante, soudainement dans la saison 3, devant être en relation avec un homme plus âgé, qui est a deux enfants et un ex. Je suis enthousiasmé par l’idée de scènes avec Mo et des enfants et j’explore vraiment ce que cela signifie pour Mo de s’aventurer dans une situation plus domestique et la comédie et les défis qui peuvent l’accompagner. Tant que nous restons fidèles à qui est Alex et que nous sommes authentiques avec lui, il y a beaucoup d’opportunités pour des histoires là-bas.