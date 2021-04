Zoho lance Qntrl pour proposer des solutions de flux de travail

Qntrl offre aux orchestrateurs un alignement plus serré pour les flux de travail modernes non linéaires, de sorte que les efforts en tandem peuvent être gérés avec une clarté transparente.

Zoho Corporation, la société mère de marques technologiques telles que ManageEngine, WebNMS et Zoho.com, a annoncé mardi le lancement d’une nouvelle division commerciale Qntrl. En tant que marque distincte, Qntrl fournira des solutions de flux de travail visant à résoudre le fossé grandissant dans la gestion des processus pour les flux de travail modernes et complexes qui nécessitent un alignement étroit entre les multiples parties prenantes.

Avec Qntrl, les responsables de département et de processus, également appelés orchestrateurs, bénéficient de plus de visibilité, de contrôle et d’automatisation sur leurs flux de travail, ce qui leur permet de collaborer plus facilement entre les parties prenantes et les départements. Qntrl offre aux orchestrateurs un alignement plus serré pour les flux de travail modernes non linéaires, de sorte que les efforts en tandem peuvent être gérés avec une clarté transparente.

Mani Vembu, directeur de l’exploitation de Zoho Corporation, a déclaré: «Alors que le marché de la gestion des flux de travail croît en taille et en sophistication, les frustrations liées à une gestion efficace et transparente deviennent un obstacle majeur pour les organisations à tous les niveaux. Ces défis nécessitent des solutions robustes qui minimisent l’impact négatif sur les entreprises. Avec le soutien complet de Zoho Corporation, Qntrl s’attaquera à ce problème, aidant ses clients à accélérer leurs activités avec le soutien d’un logiciel d’orchestration de premier ordre. »

En tant que division commerciale de Zoho Corporation, la nouvelle division pourra s’intégrer aux produits des divisions sœurs telles que Zoho.com et ManageEngine. Qntrl se lance en tant que division distincte axée exclusivement sur la fourniture d’un logiciel d’orchestration de flux de travail sophistiqué, mais facile à utiliser, qui s’intègre également à la technologie d’autres fournisseurs.

