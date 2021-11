Zoilo Almonte laisse Licey au sol juste à ses débuts

Les Aguilas Cibaeñas ils ont réussi à battre le Tigres du LICEY lors de la première rencontre de la saison, grâce à un simple RBI de Zoilo almonte en billets supplémentaires du LIDOM.

Almonte, qui a décidé de faire ses débuts contre les Tigres del Licey ce vendredi 5 novembre 2021, n’avait pas touché un coup sûr de tout le match lorsqu’il a eu l’opportunité d’aller à la batte avec des buts pleins, 1 out, la course à gagner en troisième et à l’entrée numéro 11.

Zoilo a frappé une volée profonde au champ gauche que le garde forestier n’a pas pu contrôler, aidant Juan Carlos Pérez à marquer en course et, accessoirement, à gagner.

#LIDOMenSala ⚾️ De cette façon, les #Eagles ont battu #Licey en billets supplémentaires.

Tout au long de ses 9 saisons au LIDOM, Almonte a une bonne moyenne à vie au bâton lorsqu’il joue au stade Cibao, c’est pourquoi il a donné tant d’émotions aux fans d’Águilas Cibaeñas.

Selon Domingo Tavarez, quand Almonte joue à l’Estadio Cibao, il frappe 312 BA avec 378 OBP, 478 SLUG, 39 doubles, 18 circuits et 85 points produits.

Zoilo Almonte, évoluant au Cibao Stadium depuis qu’il faisait partie des Eagles : .312 BA, .378 OBP, .478 SLG

Zoilo Almonte, évoluant au Cibao Stadium depuis qu'il faisait partie des Eagles : .312 BA, .378 OBP, .478 SLG

39 2B, 18 HR, 85 RBI Aucun autre joueur n'a effectué plus de courses pour les Eagles à domicile que Zoilo Almonte au cours de cette période.