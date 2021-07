“Zola” de Netflix est un “conte de mise en garde” d’amitiés blanches et noires 10z viral

in

En 2015, il y avait un fil Twitter « épique » de plus de 100 tweets qui racontait une histoire du point de vue d’une femme nommée A’Ziah King alias « Zola ». L’histoire est rapidement devenue virale, et maintenant qu’Hollywood a du mal à rester à flot, il existe un film basé sur les tweets. Bien sûr, la race est tout ce qui intéresse les médias grand public, alors Salon progressiste d’extrême gauche est intervenu pour informer le public qu’il s’agit en fait d’une histoire expliquant pourquoi les femmes noires et blanches ne devraient pas être amies.

Zola et son amie Stefani ont fait un road trip spontané à Tampa, en Floride, dans l’espoir de gagner beaucoup d’argent en se déshabillant. Dans l’histoire Twitter publiée par Zola, elle a expliqué que son amie l’avait en quelque sorte attirée dans un scandale de travail du sexe dont elle n’était pas au courant lorsqu’ils ont planifié le voyage. Les deux s’étaient rencontrés dans un restaurant et s’étaient liés de leur amour mutuel pour la pole dance.

Zola est une femme noire et Stefani est blanche, alors naturellement, Melanie McFarland de Salon s’est donné pour mission de discuter de la raison pour laquelle ce film raconte à quel point les Blancs sont mauvais à leurs yeux.

“‘Zola’ est un récit édifiant sur les femmes noires qui se lient d’amitié avec des femmes blanches”, selon McFarland.

Ces gens peuvent sérieusement faire n’importe quoi sur la race. Le film est en fait censé être une “comédie dramatique/drame sombre” sur une fille qui se retrouve enfermée dans un week-end de drogue et de proxénète dans un état différent parce qu’elle n’a pas utilisé sa tête. Il y a beaucoup de leçons à tirer de cette histoire prétendument vraie, mais parce que les personnages principaux sont deux races différentes, c’est tout ce sur quoi les gauchistes peuvent se concentrer.

McFarland commence son article en résumant les principales parties du film et l’arrière-plan du fil Twitter. Mais, elle commence alors à faire des comparaisons entre l’utilisation de l’argot et le fait que les Blancs soient des oppresseurs. Bien que le film soit une fiction, McFarland affirme qu’une partie de la rhétorique utilisée par Stefani est un exemple de la “longue liste de stéréotypes racistes que les Blancs pêchent dans le tiroir du bas pour calomnier les Noirs”.

L’auteur s’éloigne alors complètement du film et commence à parler de sa propre vie.

« À ce jour, j’entretiens des amitiés étroites avec plusieurs femmes blanches », a écrit McFarland. “Mais croyez-moi quand je dis que ces femmes sont dans mon cercle malgré le fait que j’aie survécu à des ruptures d’amitié extrêmement toxiques, toutes provoquées par et mettant en vedette des femmes blanches.”

“Stefani est une Missy Anne des temps modernes, l’appât souriant qui attire les femmes comme Zola dans des situations terribles et la met en danger en leur rappelant que les amis restent avec les amis”, a expliqué McFarland. “Stefani était destiné à trahir Zola.”

Si Zola a pris la décision de quitter Detroit et d’aller en Floride avec quelqu’un qui est à peu près un parfait inconnu, c’est parce que Stefani est une fille blanche. Qu’en est-il du fait que ces deux femmes étaient manifestement toxiques ? Non, je suppose que cela n’a rien à voir avec cela si vous êtes un fou de gauche qui voit la vie à travers une lentille en noir et blanc à tout moment.

Laissez simplement les gens profiter d’un film sans tout transformer en munitions de justice sociale.