‘Zola’ dirige Taylour Paige sur le déshabillage pour apprendre le rôle, ce que le vrai Zola lui a appris – WWD

Parler de « Zola » avec Taylour Paige ressemble vite à une séance de thérapie. Ou, plus précisément, une séance de thérapie de quelqu’un qui l’a vécu, a tout remis en question, a beaucoup appris et est maintenant quelque part de l’autre côté, donnant un sens au voyage.

Mais encore une fois, c’est “Zola” – un film pas comme les autres, certainement pour sa femme principale Paige, qu’il est en train de transformer en star.

“Zola” a fait un long voyage à Hollywood. Tourné il y a près de trois ans et atterrissant à Sundance avec un smash en janvier 2020 – avant d’être retardé en raison de la pandémie – l’histoire commence en 2015 lorsque Aziah « Zola » Wells est devenue virale avec un fil Twitter sur son week-end en Floride avec une strip-teaseuse qu’elle avait rencontrée alors qu’elle travaillait chez Hooters, un fil qui commençait par “Vous voulez tous entendre une histoire sur la raison pour laquelle moi et ce salope ici sommes tombés?” et a fini par faire l’objet d’un article de Rolling Stone.

Paige, 30 ans originaire d’Inglewood, en Californie, est entrée dans l’équation en 2017, lorsque son agent a transmis un script. En la relisant, cela ne lui convenait tout simplement pas.

“Et voilà, ce sont deux gars blancs qui l’ont écrit”, dit-elle.

Entre-temps, son film “White Boy Rick” est sorti et elle a auditionné pour le film “Hustlers”, pour le rôle qui reviendrait plus tard à Constance Wu, ce qui lui a rappelé cet autre film de strip-teaseuse qu’elle avait lu. Après avoir demandé à son agent, elle a appris qu’il avait depuis été retravaillé et qu’il avait atterri entre les mains de Janicza Bravo en tant que réalisateur, qui écrivait le scénario aux côtés de Jeremy O. Harris. Le récit de l’histoire d’une femme noire de la direction d’une femme noire, dit Paige, était « magique » dès la première page.

« C’est de cela que je parle », se souvient-elle avoir réagi. “C’est cette merde.”

Paige ne voulait pas “téléphoner” à l’expérience d’incarner une strip-teaseuse, et elle a également été choisie pour le rôle à un moment de sa vie où rien ne semblait aller bien. Elle a reconnu en elle-même les mêmes circonstances dans lesquelles Zola s’est retrouvée – le besoin de gagner de l’argent, la frustration qui accompagne le fait de se battre à sa manière. Alors elle a puisé dans son expérience de danseuse et a trouvé un emploi dans un club de strip-tease.

« C’était tout. J’étais touché sous tous les angles. Ma voiture est tombée en panne, je dormais sur les canapés d’amis. Être artiste est une route venteuse et nomade. C’est assez solitaire. Ce n’est pas promis », dit Paige. «Je sentais qu’à travers les taureaux, je me rapprochais de moi-même. J’ai juste l’impression qu’il y a une certaine disponibilité que j’essaie d’appeler pour ma vie afin même de jouer à ça. Et bien que je ne sois pas sûr de pouvoir le faire, Janicza a aidé à révéler quelque chose en moi qui vaut vraiment la peine d’être écouté, qui pourrait le faire. Cela pourrait avoir de l’agence. Cela pourrait enfin être confiant. Cela pourrait enfin avoir la possession et tout simplement ne pas être aussi gêné et sexuellement gêné. Elle m’a fait sentir que ce que j’avais à offrir était sacré.

Paige était sur le point d’avoir 28 ans lorsqu’elle a fait “Zola”, et réfléchit à l’époque comme son retour de Saturne, une croyance en l’astrologie d’un grand impact ressentie à la fin de la vingtaine. Décrire une femme avec la confiance et la motivation de Zola, sans parler de se rapprocher de la vraie Zola – une femme avec laquelle Paige dit qu’elle « a dû faire des vies avec » leur lien est si fort – semble avoir eu un impact sur la façon dont Paige se perçoit d’une manière plus profonde que celle de la grande pause habituelle.

« J’ai souvent l’impression que le travail qui me trouve est quelque chose que j’ai généralement besoin de guérir, et [at that time] J’étais fatigué de mes vieux taureaux–t. J’en avais marre d’être méchant avec moi-même, dur avec moi-même. Je travaillais tous ces petits boulots aléatoires et je me sentais vraiment déprimé et je ne savais pas si ce rêve était [going to work]. Je remettais en question toutes ces choses et ‘Zola’ juste… Je pense que l’image plus grande que j’ai apprise était que ce qui est signifié pour toi ne te manque pas. Tout est une série de déroulements et d’inconvenances afin que vous puissiez vous en souvenir, et quand vous vous en souvenez, vous êtes disponible pour ce qui est signifié pour vous », dit Paige. « Je me donne simplement plus de grâce et suis plus en paix. Je me sens plus précieux pour moi-même. Je ressens toutes ces choses. Mais j’ai l’impression que Zola a exploité cette voie avant une femme noire typique de ce monde. Et donc à partir de cet endroit, quand tout le monde – le monde entier – vous dit qui être et quoi ne pas être et ce qui fonctionne et être une femme et quoi qu’il en soit, elle le vit à sa manière. Et j’admire vraiment cela.

La route a été longue pour Paige, même à 30 ans – elle a tout fait, de travailler comme nounou et de nettoyer des maisons à travailler comme assistante de production sur “Il était une fois à Hollywood”. Depuis le tournage de “Zola”, elle est apparue dans “Ma Rainey’s Black Bottom” et tourne en Bulgarie la comédie d’action “The Toxic Avenger” avec Kevin Bacon, Peter Dinklage et Elijah Wood. La durée étrange entre le moment où elle est entrée en elle-même à travers “Zola” et sa sortie est, à certains égards, une bénédiction pour Paige, qui est plus sûre d’elle et de sa direction que jamais.

«J’essaie de ne pas trop me laisser entraîner dans la boucle du résultat extérieur, car il se passe tellement de choses. J’ai juste l’impression d’apprendre moi-même. Je me pardonne, je pardonne aux autres. Je pardonne à ma mère. Je pardonne à mon père. Je pardonne à mon frère. Je pardonne aux ex-petits amis. Je suis juste indigne, me souvenant », dit Paige. « Se souvenir de qui je suis, sachant que je suis assez juste dans mon être. Je me sens libre de raconter des histoires et de ne pas me juger et me juger moi-même. J’ai juste l’impression que maintenant je suis juste disponible pour une vie plus belle et plus pure.

Elle ne participera à aucune soirée de première chic pour “Zola”. Au lieu de cela, elle tournera en Bulgarie au cours des deux prochains mois où, en raison des restrictions liées au COVID-19, elle ne peut avoir aucun visiteur – quelque chose qu’elle savoure.

«Je vais passer beaucoup de temps toute seule et je suis vraiment excitée à ce sujet et je l’embrasse et… je me sens connectée à tout cela», dit-elle. «Je ne peux pas exagérer à quel point je ne me sens pas pressé d’aller quelque part. J’essaie juste de travailler sur moi-même et de m’améliorer et, espérons-le, d’être un environnement pour ce que les autres peuvent faire. S’ils sont juste bons envers eux-mêmes et les autres et font le travail, je suis juste là pour rouler et voir.

