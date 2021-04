Zola Mashariki choisi pour diriger les studios audibles d’Amazon: TheGrio ⋆ .

Audible a un nouveau directeur d’Audible Studios.

Zola Mashariki a décroché le rôle dans la société de livres audio. Audible a récemment annoncé que l’ancien dirigeant de BET / Viacom dirigera le contenu original de la société, selon The Wrap.

«Audible est un chef de file de l’industrie et la référence des créateurs extraordinaires et des auteurs talentueux», a déclaré Mashariki dans un communiqué. « Je suis absolument ravi de rejoindre une équipe de premier ordre pour diriger la création de contenu, faire évoluer notre stratégie, amplifier les voix originales – à la fois émergentes et établies – et proposer des récits audio imaginatifs, immersifs et de haute qualité au public du monde entier. »

Mashariki est diplômé de la Harvard Law School. Elle a passé 15 ans à travailler chez Fox Searchlight Pictures en tant que vice-présidente de la production et a supervisé des films tels que 12 Years a Slave et The Secret Life of Bees.

«Audible a pour mission de créer sans crainte des expériences audio inégalées qui mettent en valeur le meilleur de la narration. Avec Zola, un dirigeant profondément doué, nous sommes sur le point de conquérir ce moment important de l’audio – un moment charnière où la créativité et l’originalité sont primordiales et nous approfondissons notre engagement à réimaginer ce que les expériences audio peuvent signifier pour le public », a déclaré Head du contenu américain, Rachel Ghiazza, EVP, dans un communiqué.

Zola Mashariki

Image: Linkedin

L’un de ses plus récents postes était responsable du contenu pour One Community (anciennement Good Films) où elle a supervisé le film Just Mercy avec Michael B. Jordan et Jamie Foxx. En 2015, elle devient responsable de la programmation originale chez BET / Viacom. Elle est également responsable du développement et de la production exécutive de la série la mieux notée de BET en 10 ans, The New Edition Story.

«Les antécédents de Zola en matière de création de succès primés, son goût exquis, son expertise en production et sa profonde compréhension de l’intersection de l’appétit du public et du contenu de qualité sont plus qu’impressionnants», a déclaré Ghiazza. «Son talent incomparable, ses relations avec l’industrie et ses qualités de leader seront essentiels alors que nous continuons à briser les frontières et à accélérer la révolution audio.»

PARI fait des progrès historiques en ajoutant B. Scott à sa liste de talents pour produire et animer l’after-show officiel de Lena Waithe’s La vingtaine, rapporta theGrio.

La série dramatique à succès sur BET présente des récits queer Black et dans la série d’après, Scott discutera des thèmes clés de chaque épisode avec une liste d’invités.

«Je suis fier d’entrer dans l’histoire en tant que première personne trans non binaire à animer et à produire une émission à BET. Je suis dans un lieu de pardon et je suis honoré d’aider à tourner la page du passé et de faire partie du mouvement du réseau vers un avenir plus inclusif pour tous. Merci Scott Mills, Lena Waithe et Rishi Rajani pour avoir fait de ce moment historique une réalité », a déclaré B. Scott sur leur Instagram.

L’après-spectacle des années 20 commencera la production dans les mois à venir et diffusera de nouveaux épisodes de la deuxième saison de la série.

«Chez BET, nous visons à être un foyer pour tous les Noirs, et nous avons le devoir de nous assurer que chacun puisse se voir pleinement reflété dans un contenu de qualité», a déclaré Président du BET, Scott Mills. «Le succès de ‘Twenties’ fait partie de notre évolution de l’inclusivité sur toutes nos plateformes et productions, et nous cherchons toujours à en faire plus. Dans cet esprit, nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Lena Waithe et de travailler avec B. Scott pour continuer à créer des espaces pour que diverses voix soient vues, entendues et célébrées. Nous sommes impatients d’en faire plus et sommes ravis que la voix captivante de B. Scott soit de retour chez BET.

