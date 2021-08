Zola pense que tout le monde devrait avoir une phase de salope

Courtoisie | Abby Silverman

Tout fan / adepte de longue date d’A’Ziah “Zola” King sait que le * réel * Zola, la mère Poissons, l’écrivain, l’artiste, le travailleur du sexe et le cerveau derrière cette histoire virale de voyage sur Twitter, est plein de sagesse sur des tas de des choses de l’air du temps, de l’excitation aux montagnes russes de la maternité à la manifestation de vos rêves. Récemment, elle a tweeté une réflexion sur les avantages d’une phase de salope, alors nous avons contacté l’inventeur autoproclamé du fil Twitter et lui avons demandé de développer ses pensées afin que vous puissiez vous aussi expérimenter les joies d’embrasser votre “houe” intérieure. . “

Au fait, si vous n’avez pas encore vu la saga tant attendue du travail du sexe d’A24, Zola, qui est toujours disponible dans certains cinémas et maintenant en VOD, faites-le d’abord, puis revenez ici.

Avoir une phase de salope. S’il vous plaît. Cela forge le caractère.

Ma phase de salope était quand j’ai appris sur moi-même sexuellement, intellectuellement et spirituellement. Sans elle, je ne serais pas aussi sûre de moi ni aussi confiante qu’aujourd’hui.

Je dis aux gens que je suis une houe autoproclamée et ça me va. C’est ma façon de leur faire savoir que je me fous de ce qu’ils s’apprêtent à dire. Enregistrez-le simplement.

Au début de la vingtaine, après m’être fiancée à 19 ans, j’ai réalisé qu’il n’y avait rien de mal à sortir pour s’amuser. J’ai dû désapprendre cette idée que je sortais pour me marier. C’est quelque chose avec lequel j’ai lutté auparavant, mais je pense que je l’ai enfin compris. Je n’ai pas à dire : “Je ne peux pas être ta petite-amie si je ne vois pas le reste de ma vie avec toi.” Genre, euh, non. Pourquoi pas? Je peux sortir avec toi pour cette saison et ce n’est pas grave. Tout ce que je suis censé tirer de cette expérience, c’est ce que j’obtiendrai.

Une saison amusante de salopes pour moi, c’était “Je suis ici pour obtenir une gratification sexuelle, je ne vais probablement même pas t’appeler demain, je t’ai rencontré sur Tinder, garde les putains de lumière allumées, je ne donne même pas un merde. ” Si le sexe n’était pas satisfaisant, j’avais l’impression que la prochaine fille obtiendrait la même expérience de merde si je ne le corrigeais pas. Alors j’ai arrêté de faire semblant et de me retenir. J’ai plus de voix. J’ai accepté d’être égoïste.

Quand je dansais dans des clubs de strip-tease, les gars disaient la merde la plus stupide, mais il me donne 20 dollars à chaque fois que je souris, alors je vais continuer à sourire. Mais alors je sortirais et je serais dans une situation similaire où quelqu’un dirait quelque chose qui me dérange ou qu’il n’en fait pas assez, ou le sexe est mauvais, les blagues sont mauvaises, qui sait, tout est mauvais , et je ne dirais rien parce que j’avais tellement l’habitude de ne rien dire au travail. Je devais être comme, fille, il ne me paie pas pour rire, ça suffit ! J’en ai juste grandi, j’en ai eu marre.

Quand je me sens épuisé, ou si je commence à me sentir utilisé, c’est à ce moment-là que je sais qu’une expérience a suivi son cours. Surtout en cette saison de ma vie amoureuse, je dois obtenir quelque chose – ça ne peut pas être juste une gratification sexuelle. Vous devez faire quelque chose pour moi mentalement, spirituellement, même quelque chose de tangible. Où sont mes fleurs ? Où sont mes cadeaux ? Si j’ai l’impression de ne pas en avoir assez, au revoir. Peu importe ce dont j’ai besoin en ce moment, je vais en parler ou bien je vais simplement rester stagnant, et ce n’est évidemment pas pour ça que je suis ici.

Je n’ai pas de règles strictes quand je m’amuse. J’ai tendance à faire confiance à mon instinct. Lisez la pièce, lisez l’énergie et soyez égoïste. Lorsque quelque chose ne me semble plus propice à mon voyage, ou lorsque je me retrouve à céder plus que ce que je reçois, je recule et me recentre. Je dois me redonner cette énergie avant de retourner dans le monde. C’est ma façon de pratiquer les soins personnels.

Je veux que les femmes et les petites filles sachent qu’elles peuvent être des mères extraordinaires, qu’elles peuvent être sexy, qu’elles peuvent être des strip-teaseuses, qu’elles peuvent être de bonnes amies. Ils peuvent embrasser les différentes parties de qui ils sont et de leur parcours et avoir de multiples facettes sans excuses.

Personne ne regarde Future à Miami en train de jeter de l’argent et dit, où sont vos 10 enfants, monsieur ? Ils lui permettent de passer un bon moment, alors faites de même pour les femmes. Si je sors en vacances ou si je sors à une soirée, les gens se demandent toujours, où sont les bébés ?! Genre, salope, avec leur papa ! Je suis ici en train de m’amuser, vous ne voyez pas de bébés ici. Occupez-vous de vos affaires ! J’ai toujours eu des femmes dans ma vie qui embrassent leurs couches tout en donnant la priorité à la maternité. Donc je marche vraiment dans cette direction exprès, c’est la seule façon dont je sais vraiment comment être.

