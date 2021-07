Zoltan Bathory de Five Finger Death Punch remporte la double médaille d’argent au championnat national américain d’Ibjjf Jiu Jitsu

POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS guitariste Zoltan Bathory a remporté deux médailles d’argent au Championnat national américain IBJJF Jiu-Jitsu 2021, qui s’est tenue du 24 au 26 juin dans sa ville natale de Las Vegas, Nevada.

Bathory a participé à la division Master 5 à la fois dans la division super-lourd et absolue, et a terminé deuxième dans les deux.

Bathory, qui a obtenu sa ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien en mars après 13 ans d’entraînement, a commenté sa performance dans un article publié sur les réseaux sociaux plus tôt dans la semaine. Il a écrit : ” Championnat national américain de Jiu Jitsu [ International Brazilian Jiu-Jitsu Federation] – A obtenu la deuxième place dans la division Superheavy – et la deuxième place dans la division absolue (qui était la guerre absolue) – J’aime ma famille élargie – cette communauté de Jiu-Jitsu où nous pouvons combattre la terre brûlée avec force – et puis après le combat, nous sommes redevenir meilleurs amis… #respect #honor – J’ai passé un bon moment (mon orteil cassé pas tellement) – merci à tous ceux avec qui j’ai partagé le tapis. – et mon équipe Gracie Humaita L’équipe de Las Vegas Mica – Mica Cipili”.

Bathory a également partagé une vidéo de son match contre le médaillé de bronze des poids libres Gilberto Monroy Aguas.

Selon le Jiu-Jitsu Times, Zoltan a déjà remporté l’argent au Essais mondiaux de Jiu-Jitsu Pro d’Abou Dhabi en 2011 alors qu’il était ceinture blanche, et il a remporté le bronze dans la division Master 3 au 2012 Championnat du monde des maîtres quand il était ceinture bleue.

Bathory est un artiste martial de longue date souvent présenté dans les magazines d’arts martiaux. Il est également ceinture noire de judo, pratiquant de wing chun kung fu sous grand maître Randy Williams et a obtenu son certificat d’instructeur de combat rapproché des combattants modernes de l’armée américaine sous Professeur John Simons III et Professeur Iako Kalili.

Zoltan a commencé son parcours de jiu-jitsu en 2008 après une séance d’entraînement avec le légendaire UFC Temple de la renommée Royce Gracie.

“Je pratique le judo depuis l’âge de neuf ans, mais j’ai toujours été intéressé par le jiu-jitsu car je connaissais le Gracie défi ouvert de la famille (qui deviendra plus tard le UFC),” Zoltan mentionné. “Des artistes martiaux célèbres se rendraient au Brésil pour les combattre et les grâces est resté invaincu décennie après décennie. De nombreuses années plus tard, en tant qu’adulte, j’ai finalement eu l’occasion d’aller à la source et de m’entraîner avec probablement l’artiste martial le plus reconnu de tous les temps à côté de Bruce Lee, le légendaire Royce Gracie. Après la séance, je lui ai demandé une ceinture blanche puis j’ai commencé mon parcours de jiu-jitsu. Pendant un certain temps, je voyageais à travers le monde avec Roycele frère de Royler Gracie qui est l’un des combattants de jiu-jitsu brésilien les plus décorés de tous les temps. Je participais à ses séminaires partout où il irait. Plus tard, j’ai rejoint Professeur Mica Cipili‘s Gracie L’équipe de Las Vegas que j’appelle chez moi depuis 12 ans.”

À propos de suivre le régime d’entraînement malgré son emploi du temps chargé, Zoltan a déclaré: “Tous nos gars de la sécurité sont des ceintures noires de jiu-jitsu. C’est une exigence pour le poste afin que je puisse m’entraîner pendant que nous sommes sur la route. Quand je suis à la maison, je m’entraîne au Gracie Jiu-Jitsu académies à Las Vegas, et j’ai aussi un dojo personnel dans ma maison.”



Championnat national américain de Jiu Jitsu [ International Brazilian Jiu-Jitsu Federation] – Vous avez la deuxième place ? dans le… Publié par Zoltan Bathory – Officiel le samedi 26 juin 2021

J’ai reçu tellement de demandes de vidéos et de questions sur les championnats nationaux de Jiu-Jitsu de la Fédération Internationale de Jiu-Jitsu Brésilien… Voici donc le résumé de mon combat en demi-finale avec un vrai guerrier poids lourd Gilberto Monroy ? ??- (Je l’ai raconté avec des explications sur ce qui se passe, j’ai même ralenti certaines parties pour que vous puissiez le voir) – – – Parfois, cela ressemble à un bras de fer – mais une fois ralenti, vous pouvez voir qu’il y a BEAUCOUP les yeux non entraînés ne le remarqueraient même pas – Rappelez-vous – Ce sont des matchs de ceinture noire de Jiu-Jitsu – des techniciens hautement qualifiés s’affrontent, où même les petits faux pas au niveau musculaire sont coûteux, quelques degrés de différence dans un angle, la vitesse de transfert de poids d’une jambe à l’autre, le type d’adhérence que vous atteignez peut gagner ou perdre le combat. Ici, vous regardez deux 200+ livres bien entraînés ?? des cornes de verrouillage avec une vie de formation conjugale derrière eux… Personne ne se fait “botter le cul” à ce niveau, nous cherchons tous à trouver et à fouler un trou de la taille d’une aiguille dans les jeux de l’autre pendant que tout notre corps est poussé à la limites de sa capacité cardiovasculaire ✊



samouraï contre samouraï – testé… #lovethis #jiujitsu #jiujitsu4life #jiujitsulifestyle #ibjjf #graciejiujitsu Publié par Zoltan Bathory – Officiel le dimanche 27 juin 2021

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).